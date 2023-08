Dans la première édition de 2020, en pleine crise sanitaire du COVID-19, nous constations que des projets qui étaient jusqu’à là au stade de la réflexion ont été activés, et des projets ont été finalisés et appliqués.

De l’identifiant unique à la signature électronique, de la généralisation des déclarations fiscales et des paiements en ligne à la banque digitale, de l’accélération du e-commerce et des services ne ligne au développement du travail à distance.

Trois ans après quel bilan pouvons-nous faire de ce mouvement d’accélération de la digitalisation dans l’administration publique, les entreprises et dans la société dans son ensemble.

L’occasion dans cette nouvelle édition de parler des solutions, produits et services digitalisés proposés par les entreprises pour faciliter la relation clients et partenaires.

En 2020 on estimait que « la Tunisie doit capitaliser sur la dynamique née lors du confinement », qu’en est-il aujourd’hui, les paiements électroniques se sont-elles suffisamment développées depuis ?

En 2022, les paiements électroniques ont progressé de 44% en une année, passant de 580 millions de dinars à 830 MDT.

On estime aujourd’hui que la digitalisation a profondément transformé le monde des affaires et qu’elle a impacté durablement tous les aspects de l’entreprise, depuis les systèmes d’informations internes jusqu’aux produits et services destinés aux clients.

La Full digitalisation, pose également la question de la sécurité des systèmes d’information et le rôle du cloud dans la gestion des données.

Le développement de l’intelligence artificielle posera forcément la question quelle sera son rôle dans l’accélération de ce mouvement de digitalisation et comment elle pourrait être utilisés par les entreprises pour améliorer leur efficacité et leur compétitivité.

Au sommaire de cette nouvelle édition :

L’interopérabilité avance mais le principal défi est le mobile ID – Nizar BEN NÉJI – Ministre des technologies

Par de nouvelles initiatives high Tech, la BCT entend préparer l’avenir – Nabil FELFEL – BCT

Nous voulons consacrer l’inclusion financière par l’innovation et la démocratisation des moyens de paiement – Nizar CHADDED – BCT

Maitriser le temps du marché – Hichem ZGHAL – DG TLF

Les orientations stratégiques de la BTE, pour une croissance durable – Feriel CHABRAK – DG BTE

Des nouveaux défis et des nouvelles ambitions – Lassâad Ben Romdhane – DG BTK Bank

La BIAT accélère sa transformation digitale avec une approche Customer Centric – Imen MLIK – Responsable du programme de transformation à la BIAT

Je m’engage dans des projets où je peux créer une dynamique positive, innovante et génératrice de progrès – Neila Benzina, Founding Partner chez WIMBEE France

Nous pourrons conquérir le monde si l’infrastructure suit – Naceur KCHAOU – DG de Dataxion

EY, un partenaire de savoir technologique – Wissem GHAZAOUI

Fabskill, la plateforme digitale de recrutement qui connecte les talents et les entreprises – Bechir AFIFI

Lien de téléchargement : bit.ly/3rs75zN