La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Amel Belhaj Moussa a donné dimanche le coup d’envoi du groupement pilote pour les femmes “Harayer el Mansourah” à Jedaida, deuxième groupement de son genre aménagé par le ministère au gouvernorat de la Manouba en 2023.

Le cout du projet pilote s’élève à plus de 570 000 dinars dont 170 000 consacrés à l’aménagement de l’ancien siège pour le transformer en un groupement de deux étages : un premier étage consacré aux produits agricoles en plus d’un laboratoire et d’un point de vente, et un deuxième étage consacré à l’artisanat et aux équipements de couture.

Le groupement prévoit notamment la conservation et l’emballage des artichauts, tomates séchées, élevage et valorisation de l’escargot, la distillation et l’extraction d’herbes médicinales et aromatiques, la production de confitures et de jus à partir des fruits produits dans la région. Il se spécialise également dans les industries traditionnelles, la couture, la fabrication d’accessoires et la décoration des vêtements traditionnels.

La ministre a indiqué lors d’une déclaration aux médias que le ministère a préparé et équipé le complexe avec les moyens et les équipements de production dans le domaine agricole. Selon Belhaj Moussa, 96 devraient en bénéficier, dont 23 diplômées universitaires et 26 agricultrices.