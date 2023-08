Renforcement de la coopération tuniso-émiratie dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Les moyens et mécanismes à même d’impulser le partenariat scientifique et académique entre la Tunisie et les Emirats Arabes Unis dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont été au centre d’une rencontre, hier soir, du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Moncef Boukthir, au siège du ministère, avec l’ambassadrice émiratie, Imen Ahmed Ahamed Mohamed Ahmed Al Sellami.

Selon un communiqué du ministère, la rencontre a porté sur les caractéristiques et la haute performance qui distingue le système national d’enseignement supérieur et de recherche scientifique et son ouverture aux divers programmes et projets de coopération internationale aux niveaux bilatéral et multilatéral.