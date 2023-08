Co-présidant, mardi, à Tunis, les travaux de la 15e session du comité de concertation politique Tuniso-égyptienne, le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar et son homologue égyptien, Sameh Choukry, ont convenu de la nécessité de hâter la mise en œuvre des accords découlant de la réunion de la haute commission mixte tenue à Tunis en mai 2022.

Citées dans un communiqué du département des Affaires étrangères, les deux parties ont eu, également, l’occasion de débattre de l’état des relations bilatérales Tuniso-égyptiennes et de mettre l’accent sur l’impératif de procéder à une évaluation globale des domaines de coopération et d’intensifier le rythme de la tenue des comités ministériels, sectoriels et techniques.

Les deux ministres ont saisi l’occasion pour exprimer leur satisfaction des résultats obtenus dans nombre de domaines de la coopération, appelant, en contrepartie, à conférer davantage d’efficacité et de rentabilité à ses mécanismes et à surmonter les obstacles auxquels elle est confrontée.

Toujours selon le même communiqué, La réunion du comité a permis d’évoquer les questions d’intérêt commun ainsi que les derniers développements sur la scène arabe, régionale et internationale, là où les deux parties ont affiché une totale et parfaite convergence de vues.

Par ailleurs, les deux ministres ont souligné l’importance d’intensifier la concertation et la coordination au niveau bilatéral, dans les espaces d’appartenance commune ainsi que lors des différentes manifestations régionales et internationales, l’objectif étant de trouver des solutions aux causes justes, dont en premier lieu la cause palestinienne et le droit du peuple palestinien à établir son Etat indépendant sur son propre territoire, conformément aux résolutions et décisions de la légalité internationale.

Peu avant la tenue de la réunion du comité de concertation politique, lors de son entretien avec le responsable égyptien, le ministre Nabil Ammar s’est félicité des relations historiques stratégiques et des liens fraternels solides liant la Tunisie à l’Egypte.

Il a également réaffirmé la volonté de la Tunisie de renforcer davantage ces relations à travers la mise à contribution des énormes potentialités disponibles dans les deux pays dans le cadre de l’intégration, en particulier à la lumière des défis émergents.

De son côté, le ministre égyptien Sameh Choukry a passé en revue les solides relations entre les deux pays, mettant en valeur les dénominateurs communs entre les deux pays et les deux peuples frères, se félicitant de la dynamique qui anime ces relations bilatérales et qui ne manquera pas de donner un nouvel élan aux différents aspects et volets de la coopération bilatérale. Le chef de la diplomatie égyptienne a plaidé, à ce titre, en faveur d’une action commune visant à les élargir et à en diversifier les domaines d’intervention.