La Société Magasin Général SA informe ses actionnaires et le public que l’augmentation en numéraire du capital social de la société de 5 218 750 dinars, décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17/03/2023 et ouverte à la souscription le 15/05/2023, conformément au prospectus d’émission visé par le CMF en date du 17/04/2023 sous le N° 23-1100, a été réalisée dans la limite de 82,315% du montant de l’augmentation de capital initialement décidé et ce, par la souscription à 4 295 820 actions nouvelles au prix d’émission de 10 dinars chacune, soit 1 dinar de valeur nominale majorée d’une prime d’émission de 9 dinars.

Le capital social de la Société Magasin Général SA est ainsi porté de 11 481 250 dinars à 15 777 070 dinars divisé en 15 777 070 actions nominatives de nominal 1 dinar chacune.