Qu’est-il devenu Caligula le cruel potentat après tant d’années ? Fadhel Jaziri signe Kaligula 2, une production du Théâtre National Tunisien et du Nouveau Film, une pièce puissante et élaborée qui revisite l’oeuvre de Camus, Caligula, en l’adaptant à notre réalité pour nous en donner une version actualisée. Kaligula de Fadhel Jaziri décrit l’irrationalité de nos quêtes individuelles, courant au futile quand l’essentiel est ailleurs. Toute l’absurdité de l’œuvre camusienne est là.

Sur scène Mohamed Kouka , Talel Ayoub, Nouha Naffeti , Mohamed Baraketi, Slim Dhib, Ichrak Matar , Imen Manai et Rhaiem Bahrini, les personnages protagonistes de cette pièce de théâtre se retrouvent enfermés dans un hammam (Bain maure). Dehors des pluies diluviennes et des inondations. L’odeur de la mort rôde et on renoue avec ce qu’il y a de plus démesuré et de plus cruel dans notre être. Car finalement « Kaligula n’est pas mort. Il est là. Il est en chacun de nous. », disait Albert Camus. On attend de voir ce qu’en dira Kaligula. (FIH 2023)