Le Galaxy Z Fold5, le Fold le plus fin et le plus léger à ce jour, est doté d’un écran d’une taille impressionnante et d’une batterie longue durée. Il est facile à emporter partout et offre les performances les plus puissantes de la série Galaxy Z.

Le Galaxy Z Fold est un pionnier dans la transformation de la productivité quotidienne grâce à son grand écran qui, en plus de Multi Window et de l’App Continuity, offre un large éventail de fonctionnalités, dont la barre des tâches, le glisser-déposer et l’optimisation des apps de tiers. Le S Pen Fold Edition, introduit avec la troisième génération de Fold en 2021, a également été optimisé pour une expérience d’écriture supérieure sur le Galaxy Z Fold5. Ces outils et fonctionnalités offrent une productivité sans précédent sur un grand écran, qui vous permet d’effectuer des tâches importantes où que vous soyez.

La barre des tâches améliorée garantit une productivité dynamique en vous permettant de basculer rapidement entre les apps fréquemment utilisées. Désormais, jusqu’à quatre applications récentes sont prêtes pour vous permettre de travailler plus efficacement. La fonction améliorée de glisser-déposer à deux mains peut augmenter la productivité lorsque vous déplacez du contenu entre les apps et les écrans. Tapez et maintenez un doigt sur une image dans Samsung Gallery. Utilisez ensuite l’autre doigt pour ouvrir l’app Samsung Notes et glisser-déposer l’image. Le pop-up caché permet à une app de continuer à fonctionner en arrière-plan, ce qui vous permet de regarder des vidéos en plein écran tout en chattant avec des amis dans un pop-up flottant sur le côté de l’écran.

Avec le nouveau S Pen Fold Edition, plus fin et plus compact, qui tient plus confortablement dans votre poche, il devient facile de prendre des notes en temps réel et de développer des idées. L’étui Slim S Pen a presque la même épaisseur qu’un étui normal pour le Fold et est disponible dans différents styles et couleurs, pour que vous puissiez emporter votre S Pen avec vous en toute élégance.

L’écran principal de 7,6 pouces vous permet d’accomplir davantage de tâches en déplacement grâce à un affichage étendu et ininterrompu. Vous pouvez ainsi profiter de vos films préférés en mode portrait ou paysage. De plus, la luminosité maximale a été augmentée de plus de 30 %, pour atteindre 1.750 nits, pour une expérience de visionnage optimale en extérieur, même en plein soleil.

La plateforme mobile Snapdragon® 8 Gen 2 pour Galaxy offre une expérience de jeu immersive sur le plus grand écran de smartphone Galaxy jamais conçu et utilise l’IA pour permettre le jeu dynamique et le multi-jeu. Le Galaxy Z Fold5 peut supporter des sessions de jeu prolongées avec facilité grâce à son système de refroidissement avancé qui dissipe la chaleur de manière plus intelligente. Cela vous permet de jouer avec moins de décalage et sans dégradation des performances.