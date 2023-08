Du théâtre dans le théâtre. La troupe syrienne du théâtre nous propose un huis clos, où les virevoltes de deux personnages protagonistes font que rêve et réalité entrent en dialogue. Sur scène, un réalisateur et une jeune actrice s’activent pour réaliser chacun de son côté son rêve … Le but étant de fignoler un film, ou encore de porter sur le grand écran le rêve de voir ce travail aboutir.

Et puis coup de théâtre, l’arrivée d’un autre personnage, l’épouse du réalisateur contribuera au dénouement de l’œuvre. On comprendra, ainsi, que le passage entre rêve et réalité n’est séparé que d’un fil infime qui risque à tout moment de se détacher pour qu’on se retrouve face à des désillusions …

Toute la fragilité humaine est là, bouleversante, infiniment riche aussi… notamment quand les artistes retrouvent leurs mots perdus enfouis au fin fond de leur mémoire et que la parole fuse….

Les bribes de mots d’Oscar Wilde retrouveront ici tout leur sens et pour le paraphraser on dira que notre réalité n’est en fait qu’un théâtre « sauf que la pièce est mal distribuée ». (FIH 2023)

Texte et mise en scène : Samer Mohamed Ismail

Interprétation : Amer Ali, Majd Naim, Dalaa Nader