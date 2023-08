Le Galaxy Z Flip5 offre une expérience de pliage unique et élégante avec un appareil au format de poche, conçu pour s’exprimer.

La nouvelle Flex Window, maintenant 3,78 fois plus grande que la génération précédente, offre un large éventail de fonctionnalités nouvelles et existantes. Celles-ci incluent davantage d’options de personnalisation, parmi lesquelles des cadres élégants et des horloges informatives et graphiques qui peuvent être assorties au design de l’horloge de la série Galaxy Watch6.

En outre, le nouvel étui Flipsuit du Galaxy Z Flip5 offre une protection avec une carte NFC interchangeable, et le design de la Flex Window peut être assorti à celui de l’étui pour encore plus d’options de personnalisation.

Lorsqu’il est plié, le Galaxy Z Flip5 offre des possibilités d’utilisation plus utiles que jamais. Il permet notamment d’accéder facilement et rapidement à des informations utiles à partir de la Flex Window. Avec Widgets, les utilisateurs peuvent consulter la météo, écouter leur musique préférée avec Media Controller, ou se tenir au courant des dernières mises à jour du marché boursier mondial avec le widget Google Finance.

Jetez facilement un coup d’œil à tous les widgets ou passez instantanément d’un widget à l’autre grâce à Multi Widget View, qui s’active d’une simple pression sur l’écran. De plus, vous pouvez facilement consulter vos notifications et accéder aux réglages rapides pour le Wi-Fi ou le Bluetooth.

Sans ouvrir l’appareil, parcourez votre historique d’appels et rappelez les appels manqués. Répondez aux SMS lorsque vous êtes en déplacement grâce à Quick Reply, qui offre un clavier AZERTY complet et affiche l’historique de vos discussions.

Avec son design unique, le Galaxy Z Flip5 offre l’appareil photo le plus polyvalent de tous les smartphones Samsung Galaxy. Prenez des selfies de haute qualité avec l’appareil photo arrière-grâce à la Flex Window plus large.

La FlexCam vous permet de prendre d’incroyables photos en mode mains libres sous des angles créatifs. Le mode Flex vous permet de visualiser et de modifier vos photos rapidement et facilement.

L’affichage rapide dans la Flex Window vous permet de visualiser facilement les images, d’ajuster les teintes ou de supprimer des images. Lorsque vous prenez une photo de vos amis, ils peuvent se voir grâce à Dual Preview dans la Flex Window, ce qui leur permet d’ajuster leur pose en temps réel pour obtenir une photo parfaite. En déplacement, les utilisateurs peuvent prendre des photos fluides grâce à la stabilisation Super Steady de l’appareil photo, tandis que l’option Auto Framing garantit que personne n’est exclu du cadre.

L’appareil photo puissant du Galaxy Z Flip5 a été amélioré grâce à des solutions d’intelligence artificielle pour donner vie à chaque photo. Libérez votre créativité même en cas de faible luminosité grâce à la fonction Nightography améliorée, qui optimise les photos et vidéos en fonction de la lumière ambiante.

L’algorithme de traitement du signal d’image (ISP) alimenté par l’IA corrige tous les bruits visuels qui gâchent normalement les images en basse lumière, tout en améliorant les détails et la tonalité des couleurs. Même à distance, les photos sont plus claires grâce au zoom numérique 10X.