Le Hilton Garden Inn Tunis Carthage offrira un hébergement haut de gamme à des prix abordables aux voyageurs en séjour dans le pays le plus septentrional d’Afrique.

Hilton (NYSE : HLT) a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord avec L’immobilière Nour El Ain pour l’ouverture du Hilton Garden Inn Tunis Carthage, marquant l’entrée de la marque primée Hilton Garden Inn en Tunisie.

Ouverture prévue en 2025, le Hilton Garden Inn Tunis Carthage sera situé sur le boulevard principal des Jardins de Carthage avec 170 chambres et fera partie d’un développement plus large visant à stimuler l’offre touristique de la région. Plusieurs parcs situés en face de la propriété procureront un sentiment de tranquillité, tout comme la proximité de l’hôtel avec le lac de Tunis – un lagon naturel entre Tunis et la mer Méditerranée. Cet établissement bénéficiera d’un emplacement idéal à proximité des ambassades étrangères, du Palais des Congrès de Tunis, des écoles internationales et des ruines historiques de l’amphithéâtre romain de Carthage.

Carlos Khneisser, vice-président du développement pour le Moyen-Orient et l’Afrique, Hilton, a déclaré : “Nous sommes ravis d’annoncer la concrétisation du Hilton Garden Inn Tunis Carthage, qui vient s’ajouter aux premiers succès de Hilton en Tunisie, grâce à l’ouverture de l’hôtel Hilton Skanes Monastir Beach Resort. Avec trois autres établissements en projet dans ce pays, cette nouvelle signature témoigne de notre engagement sur ce marché touristique dynamique et de notre volonté d’offrir aux clients du continent africain l’hospitalité de classe mondiale de Hilton”.

En effet, l’hôtel Hilton Garden Inn Tunis Carthage offre un hébergement abordable et un service bien pensé grâce à ses chambres contemporaines et à ses prestations de classe mondiale, comprenant un restaurant ouvert toute la journée, un restaurant sur le toit et un bar-terrasse et un salon dans le hall. Les voyageurs d’affaires auront accès à la salle de réunion de l’hôtel pour les réunions d’entreprise et les événements, tandis que les amateurs de loisirs pourront s’entraîner dans le centre de remise en forme ou se détendre au bord de la piscine intérieure de l’hôtel.

Alan Roberts, responsable mondial de la marque Hilton Garden Inn, a déclaré : “Hilton Garden Inn s’est concentré sur l’entrée de nouvelles destinations, ce qui inclut l’expansion de sa présence en Afrique. Nous sommes ravis d’annoncer le lancement de l’hôtel Hilton Garden Inn Tunis Carthage, notre premier établissement de la marque Hilton Garden Inn en Tunisie. Il s’agira d’un hôtel exceptionnel, jouissant d’un emplacement exceptionnel, qui viendra compléter notre portefeuille en pleine expansion, qui compte désormais 20 hôtels en activité et en projet à travers l’Afrique. Nous sommes impatients de ravir nos clients avec notre service impeccable et nos infrastructures modernes”.

De plus, le Hilton Garden Inn Tunis Carthage sera bien situé à proximité des sites touristiques les plus populaires de Tunis, notamment le site archéologique de Carthage, le village bleu et blanc de Sidi Bou Saïd, situé au sommet d’une falaise classée par l’UNESCO, et les rues médiévales sinueuses de la Médina, qui dégagent une atmosphère unique. Situé à seulement 11 kilomètres de l’aéroport international de Tunis-Carthage, l’hôtel sera également idéal pour les voyageurs d’affaires en transit.

Ahmed Frikha, directeur général de L’immobilière Nour El Ain, a ajouté : “Nous sommes très heureux et honorés de nous associer à Hilton pour introduire le premier Hilton Garden Inn en Tunisie. La capitale de la Tunisie est le joyau caché de l’Afrique du Nord et a tant à offrir aux voyageurs. Nous sommes convaincus que le Hilton Garden Inn Tunis Carthage sera apprécié par toute la région et apportera de nombreux avantages aux habitants locaux en termes d’emploi et de développement du tourisme”.

Une fois ouvert, le Hilton Garden Inn Tunis Carthage viendra s’ajouter à plus de 100 établissements Hilton en exploitation ou en cours de développement en Afrique et dans l’océan Indien, dont le Hilton Garden Inn Umhlanga Arch et le Hilton Garden Inn Phoenix Mauritius, dont l’ouverture est prévue en 2026.

À propos de Hilton

Hilton (NYSE : HLT) est l’un des leaders mondiaux de l’hôtellerie avec un portefeuille de 19 marques de classe mondiale comprenant plus de 7 100 établissements et plus de 1,1 million de chambres, dans 123 pays et territoires. Déterminée à concrétiser sa vision fondatrice, à savoir remplir la terre de la lumière et de la chaleur de l’hospitalité, Hilton a accueilli plus de 3 milliards d’hôtes en plus de 100 ans d’histoire, a obtenu une place de choix sur la liste des 100 meilleures entreprises pour lesquelles travailler de Fortune et a été reconnue comme un leader mondial dans les indices de développement durable Dow Jones pendant six années consécutives. Hilton a introduit plusieurs améliorations technologiques de pointe pour améliorer l’expérience de ses clients, notamment le partage numérique des clés, les surclassements gratuits automatisés et la possibilité de réserver des chambres communicantes confirmées. Grâce au programme primé de fidélisation des clients Hilton Honors, les plus de 150 millions de membres qui réservent directement auprès de Hilton peuvent gagner des points pour des séjours à l’hôtel et des expériences que l’argent ne peut pas acheter. Grâce à l’application gratuite Hilton Honors, les clients peuvent réserver leur séjour, choisir leur chambre, s’enregistrer, déverrouiller leur porte avec une clé numérique et quitter l’hôtel, le tout à partir de leur smartphone. Visitez stories.hilton.com pour plus d’informations, et connectez-vous avec Hilton sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.

À propos de Hilton Garden Inn

La marque primée Hilton Garden Inn propose aux clients d’affaires et de loisirs, des hébergements haut de gamme et abordables, ainsi que des infrastructures modernes, pour une expérience qui se situe tout simplement à un autre niveau. La promesse Hilton Garden Inn affirme l’objectif de la marque de rendre le séjour de chaque client meilleur et plus lumineux. Une garantie. Avec plus de 970 hôtels dans 57 pays et territoires à travers le monde, la marque garantit aux voyageurs d’aujourd’hui une expérience brillante et satisfaisante, dès le premier contact. Faites l’expérience d’un séjour positif à Hilton Garden Inn en réservant sur hgi.com ou via l’application Hilton Honors. Les membres Hilton Honors qui réservent directement via les canaux Hilton préférés ont accès à des avantages instantanés. Pour en savoir plus sur Hilton Garden Inn, rendez-vous sur stories.hilton.com/hgi, et suivez la marque sur Facebook, Instagram et Twitter.