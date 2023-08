La cotation des titres “Hannibal Lease” sera suspendue au cours de la séance du mercredi 02 août 2023 suite à la demande du Conseil du Marché Financier (CMF).

La Bourse de Tunis a indiqué dans un communiqué publié, mercredi, que cette suspension est expliquée par le lancement éventuel d’une offre publique d’achat facultative sur les actions de la société Hannibal Lease. Et de préciser que la reprise de la cotation des titres de ladite société sera à partir du jeudi 03 août 2023.

Le 1er août 2023, le CMF a expliqué dans un communiqué que l’intermédiaire en Bourse ” MAC SA ” a informé les intermédiaires en Bourse et les actionnaires de la société Hannibal Lease qu’il a été saisi par une demande de SANAD Fund for MSME Equity subFund II pour procéder à une éventuelle offre publique d’achat facultative visant 22% du capital de la société Hannibal Lease.

Cette opération concerne 2.420.000 actions, à un prix fixé à 5 Dinars par action.

Et d’expliquer qu’un dossier d’agrément sera déposé incessamment à la Banque Centrale de Tunisie et ce, conformément aux dispositions de la loi No 2016-48 du 11/07/2016 relative aux banques et aux établissements financiers, en vue de l’obtention de l’autorisation d’acquisition de plus de 20% par le fond SANAD.

L’intermédiaire en Bourse a souligné que l’avis de recevabilité de cette offre publique d’achat facultative par le CMF reste tributaire de l’obtention de l’agrément susvisé de la BCT.

A savoir que le Fonds SANAD pour les micros, petites et moyennes entreprises de la région (MPME) est un fonds d’investissement qui se consacre à soutenir des entrepreneurs du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

En fournissant un accès indispensable aux ressources financières, SANAD aide les MPME à jouer pleinement leur rôle de moteurs de la croissance économique inclusive, de la création d’emplois et de la prospérité.