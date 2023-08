Les préparatifs en cours pour l’organisation par l’association l’Art Rue de la neuvième édition de Dream City du 22 septembre au 8 octobre 2023 à la médina de Tunis ont fait l’objet d’une séance de travail présidée hier mardi par la ministre des affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi.

Se félicitant du travail de la fabrique d’espaces artistiques qui offre un espace partagé et transversal, au cœur de la Médina de Tunis mais intimement lié aux mondes autour, où des artistes d’ici et d’ailleurs croisent et construisent avec citoyens, militants et experts de la ville et de la vie de Tunis, avec l’espoir de créer, poétiser et de transformer un territoire de manière collective, la ministre a invité les membres de l’Art Rue à coordonner avec les différentes institutions du ministère concernées pour tirer parti des programmes et projets spéciaux qu’elles proposent dans le domaine des industries culturelles et créatives afin de promouvoir les circuits touristiques et culturels et les monuments historiques de la médina de Tunis et d’élargir les perspectives de coopération et de collaboration avec le tissu associatif culturel.

Pour cette édition 2023 de sa manifestation “Dream City”, la fabrique d’espaces artistiques au cœur de la médina de Tunis vient de publier la programmation construite autour d’œuvres de création en dialogue avec la ville et ses habitants, élaborées lors de longs temps de résidence, d’oeuvres en diffusion qui résonnent et font écho aux créations et comme toujours des temps de débat, d’échanges et de réflexion.

En tout sont proposés près de 27 spectacles de danse, théâtre, musique, des installations vidéo, des performances d’arts visuels, des expositions et une conférence “Les ateliers de la ville rêvée” ayant pour thème la transition écologique et la justice climatique.

Pour ce nouveau rendez-vous, participeront des artistes de 17 pays : Maroc, France, Royaume Uni, Allemagne, Belgique, Liban, Portugal, République démocratique du Congo, Algérie, Palestine, Soudan, Italie, Egypte, Gambie, Emirats Arabes Unis, Etats Unis d’Amérique et la Tunisie.