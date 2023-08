L’acquisition vise à renforcer la position de pionnier de BioNTech dans le domaine de la découverte, de la conception et du développement de médicaments basés sur l’IA.

InstaDeep fonctionnera en tant que filiale basée à Londres de BioNTech et sera la pièce maîtresse de son portefeuille croissant d’initiatives autour de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique.

Environ 290 professionnels hautement qualifiés et un réseau mondial de partenaires de recherche dans les domaines de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique et de la science des données basés dans les principaux pôles technologiques mondiaux.

BioNTech SE a annoncé aujourd’hui la finalisation de l’acquisition d’ InstaDeep Ltd., une société technologique mondiale de premier plan dans le domaine de l’intelligence artificielle (“IA”) et de l’apprentissage automatique (“ML”). L’acquisition a été annoncée le 10 janvier 2023 et fait suite à une collaboration croissante entre les deux sociétés depuis 2019 ainsi qu’à l’investissement initial en actions de BioNTech dans le cadre du tour de financement de série B d’InstaDeep en janvier 2022.

L’acquisition soutient la stratégie de BioNTech, qui vise à développer des capacités de pointe mondiales dans la découverte de médicaments basés sur l’IA et le développement d’immunothérapies et de vaccins de nouvelle génération pour traiter des maladies à fort besoin médical non satisfait.

InstaDeep fonctionnera en tant que filiale mondiale de BioNTech basée au Royaume-Uni. En plus des projets axés sur BioNTech, InstaDeep continuera à fournir ses services à des clients du monde entier dans diverses industries, notamment dans les secteurs de la technologie, du transport et de la logistique, de l’industrie et des services financiers.

La transaction ajoute environ 290 professionnels hautement qualifiés à la main-d’œuvre de BioNTech, y compris des équipes d’IA, de ML, de bio-ingénierie, de science des données et de développement de logiciels.

La contrepartie totale pour acquérir les actions InstaDeep restantes, à l’exclusion des actions déjà détenues par BioNTech, s’élève à environ 500 millions d’euros en espèces, en actions BioNTech et en paiements d’étape futurs basés sur la performance.

À propos de BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies est une société d’immunothérapie de nouvelle génération, pionnière de nouvelles thérapies contre le cancer et d’autres maladies graves. BioNTech exploite un large éventail de plateformes informatiques de découverte et de médicaments thérapeutiques pour le développement rapide de nouveaux produits biopharmaceutiques. Son large portefeuille de produits candidats en oncologie comprend des thérapies à base d’ARNm individualisées et prêtes à l’emploi, des lymphocytes T récepteurs antigéniques chimériques innovants, des modulateurs de point de contrôle immunitaire bispécifiques, des anticorps anticancéreux ciblés et de petites molécules. Sur la base de son expertise approfondie dans le développement de vaccins à ARNm et de ses capacités de fabrication en interne, BioNTech et ses collaborateurs développent plusieurs candidats vaccins à ARNm pour une gamme de maladies infectieuses parallèlement à son pipeline diversifié en oncologie. BioNTech a établi un large éventail de relations avec plusieurs collaborateurs pharmaceutiques mondiaux, notamment Duality Bio, Fosun Pharma, Genentech, membre du groupe Roche, Genevant, Genmab, OncoC4, Pfizer, Regeneron et Sanofi. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitezwww.BioNTech.com .

À propos d’InstaDeep

InstaDeep est un leader des systèmes d’IA décisionnels dont le siège est à Londres et des bureaux à Paris, Tunis, Lagos, Dubaï, Le Cap, Berlin, Boston et San Francisco. InstaDeep a été fondée en 2014 en Tunisie et a été nommée pendant trois années consécutives dans le classement influent AI 100 de CB Insights, qui présente les 100 sociétés privées d’intelligence artificielle les plus innovantes au monde. Elle a également été désignée en 2022 comme l’une des 100 entreprises B2B les plus prometteuses d’Europe par le site médiatique Sifted, soutenu par le Financial Times. Avec une expertise à la fois dans la recherche sur l’intelligence artificielle et dans les déploiements commerciaux concrets, InstaDeep donne à ses partenaires un avantage concurrentiel dans un monde où l’IA est la première. Tirant parti de son savoir-faire étendu en informatique accélérée par GPU, en apprentissage en profondeur et en apprentissage par renforcement, les produits InstaDeep, comme sa plate-forme de conception de protéines DeepChainTM, relever les défis les plus complexes dans une gamme d’industries. InstaDeep a également développé des collaborations avec des leaders mondiaux de l’écosystème de l’IA, tels que Nvidia et Google Cloud, et a publié des recherches conjointes avec DeepMind.