Une nouvelle étude pionnière analysant les coûts et les avantages de différents systèmes agricoles fournit de nouvelles preuves pour soutenir l’agriculture naturelle agroécologique en tant qu’approche clé pour aider à nourrir les communautés et faire passer les agriculteurs à des résultats positifs pour la nature à l’appui du développement durable objectifs (ODD), indique le site “futureoffood“.

Cette recherche unique en son genre, dirigée par le fournisseur de données et d’analyses d’impact GIST Impact et soutenue par l’Alliance mondiale pour l’avenir de l’alimentation, a utilisé des méthodes de comptabilité des coûts réels pour comparer les principaux impacts économiques, sociaux et sanitaires de l’agriculture naturelle.

Avec les trois systèmes agricoles existants et toujours dominants dans l’Etat indien d’Andhra Pradesh – l’agriculture tribale, l’agriculture pluviale des terres arides et l’agriculture chimiquement intensive dans la région du delta.

L’étude montre que les exploitations utilisant des intrants naturels ont obtenu des rendements égaux ou supérieurs par rapport aux autres systèmes agricoles – en moyenne, ces exploitations ont vu leurs rendements augmenter de 11 % – tout en maintenant une plus grande diversité de cultures.

Cela réfute effectivement l’idée que des méthodes agricoles chimiquement intensives sont nécessaires pour répondre aux besoins de production alimentaire d’une population croissante.

Les résultats mettent en évidence le retour positif sur l’investissement public résultant de l’agriculture naturelle, avec des preuves solides que l’agriculture naturelle offre une meilleure alternative aux systèmes agricoles existants.