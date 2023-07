Le dernier épisode du documentaire “THE LAST SEED”, “les semences des agriculteurs : la clé de l’agroécologie” a été lancé, le 20 juillet 2023.

Il s’agit d’une production faite dans le cadre d’un partenariat entre l’Alliance pour la Souveraineté Alimentaire en Afrique, la Fondation Rosa Luxemburg, Biowatch Afrique du Sud et PELUM Tanzanie, un réseau régional de plus de 250 organisations de la société civile dans 12 pays d’Afrique de l’Est, d’Afrique centrale et d’Afrique australe, qui travaillent dans le domaine de la gestion écologique participative de l’utilisation des terres.

A travers des voix diversifiés, y compris celles des agriculteurs, des consommateurs et des experts agricoles, le film met l’accent sur le rôle des semences comme base de la vie et de l’agriculture durable.

Cette production souligne l’importance des systèmes semenciers gérés par les agriculteurs, soulignant leur rôle crucial dans les pratiques agroécologiques durables.

Il célèbre la résilience de ces graines qui ont nourri les communautés au fil des générations et souligne l’importance de préserver les semences indigènes au-delà de la garantie d’un approvisionnement alimentaire, fait qui inclut la protection de notre environnement et le maintien d’une relation vitale entre la terre et ses habitants.