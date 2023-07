Le programme de formation de la première promotion des éco-conseillers communaux, qui a démarré en septembre 2022 se poursuivra jusqu’au mois de septembre 2023.

Il s’agit d’un programme mis en oeuvre en collaboration entre le Centre international des technologies de l’environnement de Tunisie (CITET), l’Institut Eco-Conseil à Namur-Belgique, la GIZ, le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Environnement, le Centre de Formation et d’Appui à la Décentralisation (CFAD), l’Agence nationale de gestion de déchets (ANGED) et le Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle (CNFCPP), indique le CITET.

La 5ème réunion du COPIL de ce programme de formation a été organisée à mi-juillet. Elle a permis de rappeler les objectifs du programme et les modalités d’évaluation des formateurs relais et des cadres communaux qui participent au programme de formation de la première cohorte des éco-conseillers en Tunisie.

Les perspectives en termes d’institutionnalisation du métier de l’éco-conseiller en Tunisie et la mobilisation des fonds pour la continuité du programme de formation en faveur d’autres promotions ont été amplement débattues.