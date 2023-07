Un rapport élaboré par la Banque Mondiale a montré qu’une augmentation d’un milliard de dollars de l’exposition aux exportations a réduit le ratio d’emploi femmes-hommes de 6,8 points de pourcentage, en Tunisie, principalement à cause des femmes mariées plutôt que des célibataires.

Le rapport intitulé “Exportations : facteurs d’amélioration du marché du travail dans la région Moyen Orient et Afrique du Nord” fait savoir qu’en outre, comme les exportations concernent de plus en plus les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre masculine, les régions tunisiennes les plus exposées ont connu une croissance de l’emploi féminin relativement faible.

C’est ainsi que la segmentation géographique s’ajoute à la segmentation par sexe pour grever encore plus la participation des femmes au marché du travail, selon la même source.

Les régions du Nord-Est et du Centre-Est sont spécialisées dans la fabrication, tandis que les villes de la région du Grand Tunis sont principalement tournées vers les services.

Entre 2006 et 2016, les provinces les plus exposées à l’augmentation des exportations ont connu une baisse du ratio de l’emploi femmes-hommes. “Cela n’est pas surprenant, puisque la plupart des chocs induits par la demande extérieure (augmentations) étaient concentrés dans les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre masculine, ce qui a entraîné une expansion de l’emploi masculin et une contraction de l’emploi féminin” a précisé le rapport.

Le rapport révèle qu’une plus grande exposition au commerce international n’a pas d’effet significatif sur le taux de chômage des hommes ou des femmes. Compte tenu de la baisse du taux d’emploi des femmes constatée précédemment, nous pouvons conclure que les femmes (en particulier celles qui sont mariées) quittaient le marché du travail et que les ménages semblaient substituer leur participation à celle des hommes.

Ayant pour thème “Exportations: facteurs d’amélioration du marché du travail dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord”, le rapport s’intéresse à l’impact de la politique commerciale sur les échanges commerciaux et leur corrélation avec la situation du marché du travail local dans trois pays à revenu faible ou intermédiaire : le Maroc, l’Egypte et la Tunisie. Compte tenu des caractéristiques particulières de leurs marchés du travail, de la diversification de leurs exportations et de l’évolution de leur politique commerciale, Ces trois pays offrent des enseignements importants pour le développement économique de la région.