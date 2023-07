Au programme de ce samedi 22 juillet 2023, au festival international de Hammamet, le chanteur, interprète et producteur jordanien, Aziz Maraka, qui a fait plusieurs festivals du monde avant d’élire domicile en Tunisie.

Aziz Maraka trace sa trajectoire au firmament de l’art musical de ses propres mains pour y apporter des prouesses techniques sans précédent.

Il crée une musique où fusionnent des airs de musique rock et jazz . Il appellera plus tard son style musical ‘’Razz’’ fruit de ses recherches artistiques très poussées. Sur la scène du Festival international de Hammamet il interprétera ‘’Bint Al Nas’’ ou ‘’ Ya Bay’’ou encore ‘’Najeh’’ qui, dans son pays natal, a rencontré un franc succès auprès des lycéens et des étudiants qui espéraient décrocher avec brio leurs certificats de réussite.

Tout y est, des chansons intemporelles, des airs nostalgiques et des mélodies plus légères qui mettent de bonne humeur et donnent la joie de vivre. A consommer sans modération. (Source: FIH)