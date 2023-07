L’association saoudienne “Al Irada pour les personnes handicapées” a annoncé l’ouverture, pour la première fois, des candidatures pour le prix “Ammar” visant à soutenir les personnes talentueuses en situation de handicap, pour les Tunisiens et d’autres nationalités arabes.

Selon un communiqué publié par l’association, la septième saison de la compétition sera officiellement lancée cette année en Arabie Saoudite, puis aux Emirats arabes unis, en Egypte, en Jordanie, en Tunisie et au Maroc.

Le communiqué indique que l’inscription est ouverte jusqu’au 31 juillet en cours sur le site www.ammar.sa.

Cette compétition vise à mettre en valeur les talents des personnes en situation de handicap, à les encourager à la créativité et à la présentation de leurs idées et projets innovants dans divers domaines. Elle vise également à promouvoir l’implication des organisations de la société civile et des porteurs d’idées dans le soutien des personnes en situation de handicap et à les aider à progresser.

Le prix comporte trois volets. Le premier concerne la participation des personnes en situation de handicap ayant des talents exceptionnels dans divers domaines.

Le gagnant de la première place remportera un prix d’une valeur de 100 000 riyals saoudiens (26.6 mille dollars), tandis que le deuxième obtiendra un prix de 50 000 riyals saoudiens (13.3 mille dollars) et le troisième, un prix de 30 000 riyals saoudiens (8 mille dollars).

Le deuxième volet du prix est dédié à la participation de tous les membres de la société intéressés par les personnes en situation de handicap soit par des idées ou des projets innovants visant à les aider et à faciliter leur vie. La valeur de ce prix est de 25 000 riyals saoudiens (6 600 dollars).

Quant au troisième volet, il concerne la participation des organisations non gouvernementales, qui peuvent concourir avec leurs initiatives sociales et projets de développement contribuant à l’amélioration de la situation des personnes en situation de handicap. Le montant du prix est de 50 000 riyals saoudiens (13 300 dollars).

Le jury est composé de personnalités éminentes dans différents domaines venant de différents pays arabes, en plus du fondateur du prix, le Dr saoudien Ammar Bouquis, un jeune journaliste qui a su relever les défis malgré sa maladie rare et s’est distingué dans plusieurs postes médiatiques.