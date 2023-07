La 40ème édition du festival international de Bizerte (FIB) se tiendra du 19 juillet au 15 août 202, avec 15 soirées entre musique et arts de la scène.

Ci-après le programme établi et dont les derniers préparatifs logistiques et organisationnels pour faire réussir cette édition ont fait objet d’une séance de travail ce lundi présidée par le gouverneur de Bizerte Samir Abdellaoui :

Mercredi 19 juillet: Soirée d’ouverture avec le spectacle du groupe “El Azara”

Samedi 22 juillet : pièce “Jamila wel wahch”

Mardi 25 juillet: spectacle “Le drapeau” de Jaafar Guesmi

Jeudi 27 juillet: ” Ziara” de Sami Lajmi

Dimanche 30 juillet: “Maestro” de Bassem Hamzaoui

Lundi 31 juillet: spectacle “Om essafsari” de Faouzi Ben Gamra et Samir Loussif

Mardi 1 er août: spectacle pour enfants et adultes

Mercredi 2 août: Mortadha

Jeudi 3 août: soirée rap avec Sanfara, Samara et Blingos

Samedi 5 août: pièce “Big bossa” de Wajiha Jendoubi

Lundi 7 août: Nordo

Mercredi 9 août: Saber Rebai

Vendredi 11 aout: Spectacle “Visa” de Karim Gharbi

Dimanche 13 aout: Spectacle nouba “Ocheg eddenya” d’Abdelhamid Bouchnek

Mardi 15 août: soirée de clôture avec Zied Gharsa