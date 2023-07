La migration et la mobilité ont figuré parmi les axes mentionnés dans le mémorandum d’entente relatif au “partenariat stratégique et global”, signé hier entre la Tunisie et l’Union Européenne (UE).

Les deux parties ont exprimé, à ce propos, la volonté de développer une approche globale relative à la migration et d’examiner la question de la migration en parallèle avec celle du développement. L’objectif est de mettre en valeur les avantages de la migration au profit du développement économique et social.

Les deux parties ont affirmé la consolidation du développement durable dans les régions qui enregistrent une importante affluence de migrants en appuyant les Tunisiens en situation précaire et en consolidant leur employabilité notamment à travers l’encouragement de la formation professionnelle et l’initiative privée.

La lutte contre la migration irrégulière figure également parmi les priorités des deux parties afin de limiter les pertes de vie humaine et renforcer la migration légale. La Tunisie a réitéré son rejet de faire de la Tunisie un pays d’installation des migrants irréguliers et a affirmé qu’elle veille en premier lieu sur ses frontières.

L’approche globale de la migration a été axée sur le respect des droits humains et la lutte contre les réseaux criminels de traite des humains dans le cadre d’un partenariat annoncé au cours de cette année et dont l’examen du contenu se poursuit notamment en ce qui concerne la gestion efficace des frontières et le retour des migrants irréguliers actuellement en Tunisie vers leur pays d’origine.

Conformément à ce mémorandum, l’UE fournira un soutien financier additionnel notamment pour l’octroi des équipements, la formation et le soutien technique pour assurer une meilleure gestion des frontières tunisiennes.

Les deux parties ont aussi évoqué la question du retour des Tunisiens en situation irrégulière, dans les pays de l’UE, conformément à la loi internationale et tout en respectant leur dignité et leurs droits ainsi qu’en s’engageant à assurer leur insertion sociale et économique notamment en les aidant à la création des projets ayant un impact sur l’économie locale et la création d’emplois.

Le mémorandum d’entente stipule également un soutien au retour des migrants irréguliers en Tunisie vers leur pays d’origine tout en préservant leurs droits ainsi que renforcer la migration régulière en favorisant les opportunités de travail et consolidant la coopération en matière de développement des compétences.

L’UE prendra les mesures nécessaires afin de faciliter la mobilité entre la Tunisie et les pays de l’UE notamment en réduisant les délais et le coût d’obtention des visas et facilitant les procédures administratives.

Ce mémorandum d’entente a été signé par Mounir Ben Rjiba, Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger et le Commissaire européen à l’Elargissement et à la Politique européenne de voisinage, en présence du président de la République, Kaïs Saïed, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni et le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte.