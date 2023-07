L’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) a annoncé, mercredi, l’ouverture de l’inscription au 5emee concours national de l’innovation, qui s’effectuera cette année, pour la première fois, en ligne, a indiqué le directeur de l’APII, Ahmed Bettaieb.

Lors de de cette session du concours, l’APII a retenu cinq catégories de projets, à savoir, l’innovation technologique et numérique, l’innovation participative, l’innovation économique, l’innovation en marketing et l’innovation écologique et sociale.

Un comité désigné évaluera les dossiers des candidats durant la période du 2 au 17 novembre 2023, afin de sélectionner 10 projets pour chaque catégorie, dont les initiateurs seront appelés à exposer oralement leurs projets devant le comité, dans la période du 20 au 24 novembre 2023.

Le choix sera finalement porté sur trois lauréats qui recevront leur prix lors d’une cérémonie de remise des prix prévue pour le 28 novembre 2023.

Ce concours sera organisé sous l’égide du Ministère de l’Industrie et en coopération avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) et l’Agence Allemande de Coopération Internationale (GIZ).