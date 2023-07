Ons Jabeur dans le dernier carré du tournoi de Wimbledon 2023 (images et vidéos)

Après un superbe match revanche contre Elena Rybakina (Finale Wimbledon 2022), Ons Jabeur obtient son billet pour la demi-finale face à Sabalenka.

Les deux derniers de la championne ont rassuré sur le mental d’Ons Jabeur et ses chances de remporter ce Grand Chelem, après l’avoir perdu en 2022.

Ons Jabeur a offert une prestation exceptionnelle lors de son quart de finale à Wimbledon, se rapprochant ainsi de son rêve de remporter un Grand Chelem. Son mental résilient et sa détermination sans faille font d’elle une adversaire redoutable sur le court. La demi-finale contre Sabalenka promet d’être un autre affrontement captivant, et les fans de tennis à travers le monde attendent avec impatience de voir Ons Jabeur continuer à écrire son histoire sur la scène internationale du tennis.

"I just kept going"@Ons_Jabeur talks about how she recovered from a set down to beat the defending champion#Wimbledon pic.twitter.com/zCsqacanSE

