Le ministre de la Défense, Imed Memmich, a souligné l’évolution de la formation à l’académie militaire de Fondouk Jedid à travers le développement des méthodes, techniques et procédés d’enseignement ainsi que l’amélioration des conditions de vie des officiers.

Mardi, lors de la cérémonie de fin d’année universitaire à l’académie, le ministre s’est félicité de la place qu’occupe l’académie militaire au niveau national et international en tant que référence en matière de formation et d’éducation aux valeurs de patriotisme et d’abnégation et de respect des principes démocratiques.

Ont assisté à la cérémonie le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des membres du Conseil supérieur des Armées, de hauts cadres, militaires et civils du ministère, outre des représentants des autorités civiles et militaires tunisiens et étrangers.

Dans une allocution prononcée à l’occasion, le ministre a salué l’engagement des jeunes tunisiens qui ont choisi de servir la Patrie et de rejoindre les forces armées.

A l’occasion de cérémonie de sortie de promotion “Ibn Rochd”, le ministre a félicité les diplômés du master professionnel en sciences militaires, du master de recherche en sciences juridiques et administratives, ainsi que du diplôme national d’ingénierie.