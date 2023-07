La Tunisie a perdu une place au tableau des médailles des Jeux sportifs arabes Algérie-2023, à l’issue des finales disputées vendredi pour se retrouver 4e avec 37 médailles (5 or, 16 argents et 16 bronzes).

L’Algérie domine toujours le tableau avec 78 médailles (34 or, 20 argents et 24 bronzes), devant le Bahreïn qui totalise 28 médailles (14 or, 7 argents et 7 bronzes), et le Maroc avec 36 breloques (7 or, 19 argents et 10 bronzes).

Lors de ce quatrième jour des compétitions, la Tunisie a remporté deux médailles d’or grâce à la sélection nationale de Judo par équipes (hommes) et au trio national féminin de boules, ainsi que deux médailles d’argent oeuvre de la sélection féminine de Judo et de Nada Chroudi au lancer du poids.

Les 4 breloques de bronze sont revenues, quant à elles, à Hassan Anani au lancer du marteau, Abdessalem Laayouni au 800m, Habiba Belghith à la natation (100m), et à la sélection nationale mixte de natation, composée des nageurs Jamila Boulakbech, Ameni Souidi, Mohamed Khalil Ben Chaabane et Mohamed Ali Chaouachi.

Voici le tableau des médailles :

Pays : Or Arg Brz Total :

1. Algérie 34 20 24 78

2. Bahreïn 14 7 7 28

3. Maroc 7 19 10 36

4. Tunisie 5 16 16 37

5. Syrie 5 3 6 14

6. Palestine 4 2 0 6

7. Qatar 4 1 1 6

8. Egypte 4 0 0 4

9. Jordanie 2 6 5 13

10. Oman 2 1 3 6

11. Koweït 0 2 2 4

12. Ar. saoudite 0 2 1 3

13. Irak 0 1 7 8

14. Libye 0 1 0 1

15. EAU 0 0 2 2

16. Yémen 0 0 1 1