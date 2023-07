La forte présence de Huawei au MWC Shanghai 2023 a été hautement remarquée, ses activités s’inscrivant toutes dans le cadre de son thème « GUIDE to the Intelligent World ». Cette année, Huawei a proposé au public une tournée expérientielle conduisant les visiteurs dans plusieurs villes, leur permettant notamment de découvrir la technologie et les activités de l’entreprise. Ils ont également eu l’opportunité d’assister au lancement des derniers produits et solutions innovants pour 5GigaGreen, les réseaux centraux intelligents 5G, les réseaux OptiX intelligents, les produits private line + X, et d’autres solutions de transformation numérique intelligentes.

Dans le cadre de l’événement, Huawei a parallèlement organisé de nombreux dialogues et tables rondes avec des opérateurs mondiaux, des partenaires industriels et des leaders d’opinion, afin d’explorer une variété de sujets, parmi lesquels l’accélération de la prospérité de la 5G, la progression de la transformation numérique intelligente et la transition vers l’ère 5.5G pour générer une valeur commerciale, industrielle et sociale significative. L’entreprise affirme que son objectif est de créer une nouvelle valeur pour les clients et de revitaliser l’économie numérique grâce à une innovation soutenue.

Sabrina Meng, Présidente tournante et directrice financière de Huawei, a prononcé un discours liminaire intitulé « Embrasser la transformation 5G. » Elle a ainsi déclaré : « L’infrastructure numérique du futur monde intelligent sera profondément intégrée dans tous les aspects de notre vie quotidienne des individus, de notre industrie et de notre société. Elle ne reposera pas sur les progrès des technologies individuelles, mais davantage sur des systèmes considérablement vastes et complexes, la convergence de multiples éléments. Cela nécessitera une réflexion et une conception au niveau des systèmes. Lorsque nous regardons une partie d’échecs, nous pouvons avoir une vue d’ensemble. Mais quand nous jouons aux échecs, nous nous concentrons sur les détails. De même, les capacités systématiques d’intégration de la technologie et de transformation de la gestion sont essentielles pour le succès futur de la 5G. Tout d’abord, parlons de l’intégration de différentes technologies. Nous pouvons obtenir une plus grande synergie entre le cloud, les réseaux, la périphérie et les appareils grâce à une conception systématique et à une innovation dans tous les domaines. Associés à l’optimisation des logiciels, du matériel, des puces et des algorithmes, nous pouvons relever les défis liés au développement de solutions complexes pour des scénarios industriels très différents. Ensuite, la transformation de la gestion. La transformation numérique et intelligente ne concerne pas seulement la technologie elle-même. Il s’agit plutôt de transformer votre approche de la gestion. Le passage au numérique nécessite de redéfinir les relations entre les personnes, les événements, les objets et la théorie, et d’adopter une approche de gestion plus ouverte et tournée vers l’avenir afin de relever les défis futurs. »

Il y a actuellement plus de 1,2 milliard d’utilisateurs de la 5G dans le monde, et les opérateurs qui ont agi rapidement pour développer cette technologie bénéficient déjà des premiers avantages qui en découlent. Cela s’explique par les exigences croissantes en matière de réseaux imposées par les nouvelles applications sur les différents marchés. Sur le marché de consommation, les nouveaux services tels que le New Calling, les téléphones cloud et la 3D sans lunettes nécessitent des débits de données plus rapides et une latence plus faible. Tandis que sur le marché industriel, l’écosystème RedCap est arrivé à maturité, le marché de l’IoT passif est en expansion et l’Internet des Véhicules (IdV) nécessite des vitesses de liaison montante plus élevées. Ces applications, tous scénarios confondus, devraient donner lieu à 100 milliards de connexions. Ces nouveaux modèles de services devraient également entraîner une modernisation du secteur qui créera une deuxième vague d’avantages.

Les services 5G commerciaux sont apparus sur le marché il y a quatre ans et ont depuis été introduits dans plus de 17 000 projets de réseaux privés dans le monde. Les recettes des réseaux privés 5G et le nombre de connexions industrielles ont triplé. En outre, de nombreux opérateurs ont tiré parti des 10 milliards de CNY (1,376 milliards de dollars) de recettes générées par les réseaux privés 5GtoB pour augmenter de 100 milliards de CNY (13,76 milliards de dollars) les recettes des DICT provenant des services de cloud, de stockage de données et de plateforme. Si de nombreux services 5GtoB ont été pilotés en Chine, ils se sont depuis étendus à d’autres régions du monde et ont été reproduits commercialement en Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Ces services permettent aux clients de l’industrie de réduire leurs coûts et d’améliorer leur efficacité, tout en permettant une transformation numérique intelligente dans des secteurs tels que la fabrication, les ports, les mines, les champs pétrolifères et les soins de santé.

La 5.5G approche également à grands pas pour l’industrie des communications. Les technologies 5.5G devraient décupler les capacités des réseaux et créer 100 fois plus d’opportunités commerciales pour les opérateurs. Au MWC de Shanghai 2023, Huawei a présenté quatre des principales caractéristiques de la 5.5G : 10 Giga-octet/s en liaison descendante, 1 Giga-octet/s en liaison montante, 100 milliards de connexions et l’IA native. Il explore également les cinq domaines de connectivité qui devraient se généraliser avec la 5.5G : la connectivité pour les personnes, pour les objets, pour les véhicules, pour les industries et pour les foyers. Huawei a déjà commencé à aider un certain nombre d’opérateurs dans le monde à procéder à la vérification commerciale de la 5.5G. Ce secteur continuera à se développer rapidement, car la première version des normes 5.5G devrait être gelée au cours du premier semestre 2024 et les technologies connexes ont déjà fait l’objet de vérifications approfondies.

Le MWC Shanghai 2023 se déroulera du 28 au 30 juin à Shanghai, en Chine. Huawei présentera ses produits et solutions aux stands E10 et E50 dans le Hall N1 du Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). En collaboration avec des opérateurs mondiaux, des professionnels du secteur et des leaders d’opinion, nous nous penchons sur des sujets tels que l’accélération de la prospérité de la 5G, la transition vers l’ère de la 5.5G et la transformation numérique intelligente. La 5.5G crée une nouvelle valeur commerciale dans des domaines tels que la connexion des personnes, l’Internet des objets (l’IoT) et l’Internet des Véhicules (l’IdV), soutenant d’innombrables industries dans leur évolution vers un monde intelligent. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2023.

A PROPOS DE HUAWEI

Fondée en 1987, Huawei est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’infrastructures de technologies de l’information et des communications (TIC) et d’appareils intelligents. Nous comptons 207 000 employés et nous sommes présents dans plus de 170 pays et régions, au service de plus de trois milliards de personnes dans le monde.

Notre vision et notre mission consistent à apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde intelligent et entièrement connecté. À cette fin, nous œuvrerons en faveur d’une connectivité omniprésente et d’un accès inclusif aux réseaux, posant ainsi les bases d’un monde intelligent; nous fournirons une puissance informatique diversifiée là où vous en avez besoin, quand vous en avez besoin, afin d’apporter le cloud et l’intelligence aux quatre coins de la planète; nous construirons des plateformes numériques pour aider toutes les industries et organisations à devenir plus agiles, efficaces et dynamiques; et nous redéfinirons l’expérience utilisateur grâce à l’IA, en la rendant plus intelligente et personnalisée pour les personnes dans tous les aspects de leur vie, qu’elles soient à la maison, en déplacement, au bureau, en train de s’amuser ou de s’entraîner. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site de Huawei à l’adresse www.huawei.com ou suivez-nous sur :

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei