Le projet WIDU.africa vient de lancer en exclusivité et pour la première fois en Tunisie son nouvel outil d’accompagnement et de soutien aux femmes entrepreneures, baptisé le ” Women Call “.

Ce programme offre la possibilité aux femmes entrepreneures de recevoir une subvention allant de 4.000 à 16.500 DT, ainsi qu’un accompagnement individuel et personnalisé. En fait, trois séances de coaching individuel seront fournies par l’accélérateur d’entreprises Redstart Tunisie, à travers son réseau de coachs spécialisés dans l’encadrement des entrepreneures.

Le deadline de l’appel à participation à cette initiative est fixé pour le 31 juillet courant.

Par ailleurs, plusieurs évènements à thématique seront organisés, afin de renforcer le réseau entrepreneurial des femmes chefs d’entreprises.

Co-organisé par les projets WoMENA et WIDU.africa, tous deux mandatés par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), le ” Women Call ” aura pour but de renforcer l’autonomisation économique des femmes en Tunisie et faciliter leur inclusion au sein du tissu entrepreneurial tunisien.

Ce programme compte parmi les différents outils de soutien à l’entrepreneuriat développés par le projet WIDU.africa, un projet basé sur une approche digitalisée en faveur de l’entrepreneuriat des micros et petites entreprises.

Ce nouvel instrument devrait renforcer les efforts déjà fournis dans la lutte contre les défis structurels et financiers auxquels font face les femmes entrepreneures lors du développement de leurs activités. En effet, il permet de légitimiser et renforcer la place des femmes entrepreneures au sein de la société à travers l’accès aux ressources nécessaires pour faire prospérer leurs entreprises.

WIDU.africa et WoMENA mettent tout particulièrement l’accent sur le soutien aux femmes entrepreneures dans les zones rurales du pays, ainsi que dans des secteurs traditionnellement dominés par les hommes. Cet accompagnement peut avoir un impact favorable dans la création d’emplois et l’amélioration des conditions de travail auprès des femmes.