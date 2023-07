L’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) annonce, mercredi, la nomination du tunisien Lassaad Ben Hassine, en tant que nouveau Représentant de l’ONUDI en Tunisie. Sa nomination est effective depuis le 8 juin 2023.

“Ben Hassine possède une vaste expérience professionnelle de plus de 30 ans dans le domaine des programmes et projets d’assistance technique liés au commerce. Son expertise se concentre sur l’évaluation des besoins, la formulation, la gestion et la coordination des programmes et projets de développement”.

“Il a travaillé au Ministère de la Coopération Internationale et de l’Investissement Extérieur en Tunisie de 1992 à 2000, où il a joué un rôle actif dans la préparation des négociations commerciales multilatérales du pays auprès de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), ainsi que dans l’élaboration de la stratégie de coopération économique avec l’Union Européenne”.

Il a également “travaillé au Canada de 2001 à 2008, où il a acquis une expertise approfondie dans les aspects pratiques du commerce international.

Il a géré des projets financés par l’Agence Canadienne de Développement International (ACDI) en Tunisie et en Afrique subsaharienne”.

“En 2008, Ben Hassine a rejoint la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (SIFC/ITFC), membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID). Depuis 2019, il a dirigé la deuxième phase de l’Initiative d’Aide au Commerce pour les Etats Arabes (AfTIAS 2.0 Program), officiellement lancée en octobre 2021. Jusqu’au 30 mars 2023, 21 projets ont été approuvés dans le cadre de cette phase. Il a également été directeur de la première phase du programme AfTIAS (2014 et 2020), qui s’est conclue par un bilan réussi de 28 projets bénéficiant à 19 pays arabes, en collaboration avec cinq agences des Nations Unies”.

Sur le plan académique, il a obtenu sa Maîtrise en “Economie et Relations Internationales” en Tunisie en 1991, ainsi que son Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en Sciences Politiques, avec une spécialisation en Relations Commerciales Internationales, en 1995.

En tant que Représentant de l’ONUDI en Tunisie, Ben Hassine travaillera à renforcer la coopération entre l’ONUDI et la Tunisie en soutenant les projets et initiatives liés au développement industriel durable dans le pays.

