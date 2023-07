Les tarifs des billets de la Compagnie tunisienne de navigation (CTN) sont compétitifs et inférieurs de 10 à 15% aux tarifs appliqués par les transporteurs étrangers exploitant les mêmes lignes maritimes (Gênes et Marseille) a indiqué, mardi, le ministère du Transport.

Le département du transport a souligné que les tarifs appliqués par la CTN sur la ligne de Marseille pour une famille de 4 personnes (aller et retour) en pleine saison estivale, varient entre 1800 et 2400 euros.

“Les tarifs de la CTN sont dynamiques et obéissent à la règle de l’offre et de la demande…Ces tarifs sont généralement au plus bas à l’ouverture des réservations qui intervient 6 mois avant le début de la saison touristique, et deviennent progressivement plus chers en fonction de la capacité des bateaux “.

Le ministère a affirmé que l’écart des prix entre la date d’ouverture des réservations et la date du voyage ne dépasse pas 35% dans les cas extrêmes.

Il a fait remarquer que l’adoption de tarifs compétitifs par rapport au reste des transporteurs étrangers exploitant les mêmes lignes, s’inscrit dans le cadre de la politique commerciale de la compagnie qui prend en considération les équilibres financiers de la société, les exigences de la concurrence et le volet social.