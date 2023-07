STELIA Aerospace Tunisie, filiale à 100% d’Airbus Atlantic, annonce son changement de nom pour devenir Airbus Atlantic Tunisie.

Fondée en 2009 et basée au cœur de la zone industrielle d’El Mghira, Airbus Atlantic Tunisie est spécialisée dans les activités d’assemblage de sous-ensembles d’aérostructures et d’usinage de pièces métalliques. Elle est principalement en charge des parties inférieures avant du fuselage de l’A320, des panneaux du fuselage du Global 7500 de Bombardier, des panneaux du Falcon 10X de Dassault, ainsi que de l’usinage de pièces mécaniques de structure aéronautiques.

Positionnée au cœur d’un Parc aéronautique, Airbus Atlantic Tunisie fédère un réseau de partenaires industriels en charge de la production de pièces élémentaires métalliques et composites, de diverses technologies, de la logistique, du traitement de surface et de la peinture aéronautique et enfin de la conception et de la fabrication d’outillages complexes d’assemblage de structures.

Airbus Atlantic Tunisie connaît aujourd’hui une forte croissance de ses activités avec près de 1 200 employés qualifiés présents et plus de 100 postes de cadres, ingénieurs, techniciens et opérateurs à pourvoir sur les prochains mois.

« Nous sommes fiers de devenir Airbus Atlantic Tunisie. Arborer les couleurs d’Airbus Atlantic marque une étape importante pour nos équipes, et permet d’asseoir l’ancrage d’Airbus dans l’écosystème aéronautique tunisien.” a declaré Mohamed Skander Chaouach, Directeur Général d’Airbus Atlantic Tunisie. Avant de préciser : “Nous continuerons de croître, de nous développer et d’innover, pour préparer l’avenir d’une industrie aérospatiale compétitive et durable. Nous nous appuierons pour ce faire sur une organisation moderne et agile où le respect, la réactivité et l’enthousiasme sont fortement valorisés”

Ce changement de nom fait suite à la création d’Airbus Atlantic le 1er janvier 2022. Filiale à 100% d’Airbus et maillon essentiel de la chaîne de valeur de l’avionneur, Airbus Atlantic est née pour relever avec succès les grands défis aéronautiques à venir : compétition accrue, augmentation des cadences de production, modernisation de l’outil industriel et préparation de l’aviation décarbonée. Pour ce faire, elle s’appuie sur les qualités qui lui confèrent performance et compétitivité : flexibilité, rapidité, simplicité et agilité, pour livrer, à Airbus ainsi qu’à ses clients avionneurs extérieurs au groupe et aux compagnies aériennes du monde entier, des produits au plus haut standard de qualité et d’excellence opérationnelle.

« Airbus Atlantic est un nouveau modèle industriel, pilier essentiel d’Airbus positionné au cœur de ses opérations. Avec notre filiale en Tunisie, nous soutenons la feuille de route d’Airbus pour une industrie aérospatiale performante et durable. En effet, nous avons pour ambition de développer des technologies de rupture et d’améliorer sans cesse le rendement énergétique de nos programmes. Notre site de Tunis dispose de capacités de production de pièces élémentaires et d’assemblage de sous-ensembles métalliques très compétitives, jouant ainsi un rôle clé dans notre stratégie industrielle. » a déclaré Cédric Gautier, PDG d’Airbus Atlantic.

À propos d’Airbus Atlantic

Avec un effectif de 13 000 personnes réparties dans 5 pays et sur 3 continents et un chiffre d’affaires de 3,8 milliards d’euros en 2022, Airbus Atlantic est le numéro 2 mondial pour les aérostructures, le numéro 1 mondial pour les sièges de pilotes et se classe dans le top 3 pour les sièges passagers de classe affaires et de première classe, commercialisés sous la marque STELIA Aerospace. Airbus Atlantic conçoit et fabrique les sections de fuselage avant pour toute la famille Airbus, ainsi que des sections de fuselage et des sous-ensembles spécifiques pour Airbus, des voilures entièrement équipées pour l’ATR 42/72, le fuselage central entièrement équipé pour le Global 7500 de Bombardier, des sous-ensembles d’aérostructure pour le fuselage central du Falcon 10X de Dassault Aviation et des pièces d’aérostructure complexes en métal et en composite pour divers avionneurs. Avec sa large gamme de sièges pilotes performants et polyvalents pour l’aviation commerciale, d’affaires et militaire et pour les hélicoptères, Airbus Atlantic répond aux besoins du marché et équipe, entre autres, tous les avions Airbus. La large gamme de sièges passagers STELIA Aerospace de classe affaires et de première classe a déjà séduit plus de 50 compagnies aériennes, dont les plus prestigieuses d’Europe, de la région Asie-Pacifique et du Moyen-Orient, dont 3 figurent dans le Top 10 du classement international Skytrax.