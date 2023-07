Le lauréat du Comar d’or 2023 en langue française, le romancier Mouha Harmel et sa sœur l’artiste Aziza Harmel seront, le mardi 4 juillet, les invités de la Médiathèque de l’Institut français de Tunisie (IFT) pour une rencontre autour de l’écriture et le commissariat d’exposition.

La modération sera assurée par Camille Lévy Sarfati, artiste et commissaire d’exposition indépendante. La Littérature et la curation d’art contemporain seront au cœur de ce rendez-vous littéraire entre frère et sœur.

Mohamed et Aziza Harmel partagent la même passion pour la culture. Ce jeune architecte de formation et chercheur en philosophie, est l’auteur de trois romans primés par le Prix Comar, un recueil de nouvelles et une réflexion.

Son premier roman ” Sculpteur de Masques ” a remporté le Comar découverte 2013. Paru chez Berg éditions en 2013, ce livre a été réédité chez Arabesques en 2019. Chez le même éditeur, Arabesques, il publie ” Les Rêves perdus de Leyla ” en 2016, prix spécial du jury Comar.

Mouha Harmel est lauréat du Comar d’or 2023 en langue française pour son dernier roman ” SIQAL.. L’Antre de l’Ogresse ” paru aux éditions Déméter. Le jury a décerné le grand prix de cette édition à un auteur qui “réhabilite les contes pour enfants et en tisse un univers romanesque à la frontière entre la mythologie religieuse, la fantastique, l’éprouvante et la Science-fiction, le tout porté par une réflexion philosophique sur la portée subversive des récits traditionnels”.

Ses écrits sont fortement marqués par le fantastique et l’onirique. Passionné par l’univers singulier de Haruki Murakami, il publie un recueil de réflexions conjuguant approches philosophique, esthétique et psychanalytique de l’œuvre de l’écrivain japonais. ” Murakami et la Logique du Rêve ” est un essai paru en 2021 chez Nirvana.

” Le Fantôme de Kobbet el-Houa ” est un recueil de quatre nouvelles, publié chez Nirvana en 2022.

Aziza Harmel est commissaire d’exposition indépendante. Elle a travaillé à la Documenta 14 (Allemagne) qui est la plus importante exposition internationale pour l’art contemporain.

Récemment, elle a travaillé en tant que co-commissaire de l’exposition ” Do Nothing, Feel Everything ” (2022), à La Kunsthalle Wien (Vienne). Cette institution présente des expositions d’art contemporain mettant l’accent sur la recherche de pratiques artistiques et le soutien aux artistes locaux et internationaux.

Elle a également été co-commissaire de la 12e édition des Rencontres de Bamako, biennale de la photographie africaine au Mali (2019-2020).

Le réseau des médiathèques de l’Institut français à Tunis, Sousse et Sfax, constitue un espace de rencontres, de réflexion, d’apprentissage, d’échange et de débat citoyen ouvert aux lecteurs et aux créateurs.