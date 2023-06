Les assises nationales de la transition écologique ont été organisées lundi au centre international des technologies de l’environnement (CITET) sous le haut patronage de la cheffe du gouvernement Najla Bouden, en présence de plusieurs membres du gouvernement, de représentants des ministères et d’entreprises publiques, de la société civile et d’organisations nationales et d’experts.

Ces assises nationales s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement tunisien en vue de s’adapter aux changements climatiques, de rationnaliser la gestion des ressources naturelles et de préserver les richesses écologiques terrestres et maritimes, selon un communiqué publié par le ministère de l’éducation.

Le ministère a souligné l’importance de la mise en place d’un nouveau schéma socio-économique qui tient compte de la sauvegarde de l’environnement et des mutations écologiques, dans le cadre d’une stratégie nationale de transition écologique adaptée à l’environnement et aux changements climatiques, ajoute le même communiqué.

Ont pris part à ces assises nationales, le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri, la ministre de l’environnement Leila Chikhaoui, la ministre du commerce et du développement des exportations Kalthoum Ben Rejeb, le ministre de l’économie et de la planification Samir Saied, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Moncef Boukthir et le ministre de la jeunesse et des sports Kamel Déguiche.

Cette rencontre a permis d’échanger les points de vue sur les mécanismes permettant d’exploiter la transition écologique pour la promotion du schéma de développement et d’assurer l’intégration et l’équité sociale.