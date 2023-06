La Société d’Articles Hygiéniques (SAH Lila) compte renforcer sa présence en Afrique de l’Est, à travers le développement, dans les prochaines années, d’un site de production de couches bébé et d’articles d’hygiène féminine au Kenya destiné au marché local et aux marchés voisins (Tanzanie et Ouganda).

D’après une note publiée, récemment, par l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs, sous l’intitulé ” SAH Lilas : une montée à pas de géant ! “, la société, qui a réussi le lancement de ses filiales algérienne et libyenne, a prouvé, également, sa capacité à s’introduire dans de nouveaux marchés, à savoir les deux marchés ivoirien et sénégalais, la finalité étant de bénéficier de la forte croissance économique dans ces pays.

En parallèle, SAH Lilas entame une nouvelle page de son histoire, en comptant se lancer dans la fabrication des produits cosmétiques.

La nouvelle usine dédiée à cette ligne de métier a été déjà construite et elle entrera en exploitation fin 2023 – début 2024, selon le management.

Elle sera spécialisée, dans un premier temps, dans la production du savon liquide, du shampooing, de l’après shampooing, du gel douche, du déodorant et du dentifrice. Ensuite, le management compte percer le créneau des produits parapharmaceutiques comme les crèmes pour le visage et la peau.

Cette nouvelle usine, qui sera certifiée aux normes internationales et ciblera un positionnement ” premium “, devrait générer un chiffre d’affaires variant entre 100 millions de dinars (MD) à 120 MD, pour sa première année pleine d’exploitation.

Pour rappel, la société SAH Lilas a vu son chiffre d’affaires s’envoler de 29,6% à 868,8 MD, au cours de l’exercice 2022, surperformant ainsi de 20% les prévisions du business plan dévoilé en Juillet 2022. Les ventes régionales du Groupe ont amplement, contribué à cette performance puisqu’elles se sont envolées de 46,4% à 337,7 MD. Les revenus de la société mère se sont, également, bien comportés s’engraissant de 20% à 483,7 MD.

Créée en 1994 par Mme Jalila Mezni, la société SAH, initialement lancée dans la fabrication des serviettes hygiéniques, est l’un des fleurons de l’économie tunisienne.