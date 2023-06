Coopération Tunisie-Italie : clôture réussie du projet ‘Nemo Kantara’

Le projet de la Coopération italienne “Stabilisation et Développement Socio-économique des Régions côtières Tunisiennes-Nemo Kantara” qui vise à améliorer les modes de production et de consommation en vue d’une croissance économique positive et durable dans les zones côtières de la Tunisie, a été clôturé, lundi, à Tunis.

Financé à la hauteur de 5 millions d’euros par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale par l’intermédiaire de l’AICS, “Nemo Kantara” a été mis en œuvre durant trois années dans les gouvernorats de Gabès et Médenine par le CIHEAM Bari, en étroite collaboration avec le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche.

Le projet a permis de renforcer les organisations des opérateurs de la pêche et les acteurs institutionnels de Gabès et de Médenine, créant ainsi des synergies pour une gestion durable des ressources naturelles et une amélioration de la compétitivité du secteur.

Les cinq appontements construits dans le cadre du projet garantissent maintenant, la proximité des installations d’embarquement et de débarquement, qui sont fondamentales non seulement pour le développement socio-économique des pêcheurs artisanaux et l’amélioration de leurs conditions de travail, mais aussi pour la valorisation du produit halieutique en termes de qualité et d’hygiène.

Dans la même optique, le marché de poissons de Houmet Souk a été reconstruit pour faciliter l’accès aux pêcheurs et aux clients, ainsi que pour favoriser l’accès à l’eau grâce au robinet intelligent par SMS. Ces stations d’approvisionnement en eau ont été installées dans 3 autres ports de l’île de Djerba, afin d’éviter le gaspillage d’eau et d’énergie pendant les opérations routinières des pêcheurs.

Par ailleurs, afin de diversifier les revenus des opérateurs de la pêche, le projet a offert plus de 800 microcrédits aux jeunes et aux femmes pour la création ou le renforcement des micro-entreprises dans les secteurs de l’artisanat, du commerce, de l’agriculture et de la pêche. “Nemo Kantara” a aussi soutenu 40 projets entrepreneuriaux pour les collectrices de palourdes et les pêcheurs et 4 startups de jeunes diplômés de l’école de pêche.

Plus de 500 personnes ont été accompagnées individuellement dans la formulation d’un plan d’affaires pour l’activité de financement et de création d’entreprise.

“Nous agissons pour des résultats concrets qui, au-delà des chiffres, signifient plus d’autonomisation et d’emploi dans les secteurs à forte valeur économique pour la Tunisie, mais en général plus de production locale et respectueuse des ressources naturelles”, a déclaré l’Ambassadeur de l’Italie à Tunis, Fabrizio Saggio.

“L’approche du CIHEAM Bari place la formation et le transfert de compétences au centre, créant une chaîne de valeur de la connaissance capable d’apporter un véritable développement durable. Les 12 000 heures de formation dispensées dans le cadre du programme ont impliqué non seulement des experts tunisiens, mais aussi les meilleurs représentants du système italien dans les domaines de la recherche, de la formation et de l’agriculture, devenant ainsi un modèle de dialogue méditerranéen avec l’Italie comme interlocuteur de référence” a pour sa part indiqué le directeur adjoint du CIHEAM Bari, Biagio Di Terlizzi.

Par ailleurs la cérémonie de clôture tenue à Tunis a été organisée par le Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM, bureau italien) en collaboration avec l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS).