La première formation des formateurs en techniques de maintenance et contrôle qualité des équipements médicaux au profit des pays africains francophones s’est tenue du 5 au 23 juin 2023 à l’Institut Supérieur des Technologies Médicales de Tunis (ISTMT) et à la Cité des Sciences de Tunis (CST). Elle est organisée en partenariat entre l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), l’Université de Tunis El Manar, l’ISTMT et la CST.

Une vingtaine de participants de 10 pays africains ont participé à cette formation, assurée par des formateurs tunisiens de l’ISTMT. Elle vise à renforcer les compétences des formateurs africains de haut niveau dans les techniques avancées de maintenance et de contrôle qualité des équipements d’imagerie médicale et de radiothérapie afin d’améliorer la qualité de la formation dans leurs pays dans ce domaine.

La cérémonie de clôture a été organisée en présence de M. Malek Kochlef, Directeur Général de la Coopération Internationale au MESRS, M. UENO Shuhei, Représentant Résident de la JICA en Tunisie Pr. Moez Chafra, Président de l’Université de Tunis El Manar, Pr. Adel Mohadhen, Directeur de l’ISTMT et Pr. Fethi Zagrouba, Directeur Général de la Cité des Sciences de Tunis.

« Notre ministère a engagé depuis quelques années une nouvelle stratégie d’internationalisation pour faire de la Tunisie une plateforme de coopération tripartite. Toute une dynamique de coopération scientifique a été lancée avec notre partenaire la JICA. La Tunisie a tous les atouts pour être la destination universitaire d’excellence du continent africain dans le domaine médical et autres », a affirmé M. Malek Kochlef, Directeur Général de la Coopération internationale au MESRS.

Le Représentant Résident du bureau de la JICA en Tunisie, Shuhei UENO a noté que : “Ce ne sera pas la fin du projet. Deux sessions de formation sont prévues en 2024 et 2025.

Grâce aux leçons tirés par de l’actuelle session, nous souhaiterions améliorer notre formation encore plus et répondre aux besoins du secteur de la santé en Afrique”.

De son côté, M. Adel Moadhen s’est félicité du succès de la formation indiquant que « l’engagement des participants, des formateurs et des partenaires était essentiel pour la bonne réussite de la session. Le projet de coopération triangulaire s’étendra jusqu’à 2025 afin de renforcer le partage des connaissances et le développement des compétences en Afrique ».

Cette première session s’inscrit dans l’esprit du TICAD 8 pour soutenir les pays africains francophones dans le cadre d’un programme de coopération triangulaire, initiée par la JICA. L’accord pour l’organisation de ce programme de formation triennale a été signé en décembre 2022, avec l’objectif de faire de la Tunisie une plateforme pour les formations au profit de pays africains francophones dans plusieurs domaines.