Le nombre de touristes dans le gouvernortat de Gabès depuis le début de l’année 2023, a atteint 14 444 visiteurs, en augmentation de 56% par rapport à l’année dernière, apprend-t-on lors d’une réunion du conseil régional du tourisme, convoquée, mercredi au siège du gouvernorat de Gabès.

Les statistiques du commissariat régional du tourisme à Gabès indiquent que le nombre de nuitées dans les hôtels et auberges de la région depuis le début de l’année en cours, s’est élevé à 21300 nuitées.

Les travaux du conseil régional du tourisme se sont focalisés sur les moyens à mettre en œuvre pour réussir la saison touristique, à travers notamment, davantage d’effort en matière de propreté de l’environnement et la sécurisation des unités hôtelières et les plages de la région.

Lors de cette session, il a également été souligné la nécessité de faire avancer les grands investissements dans le secteur du tourisme dans la région, en particulier, le site thermal d’El Hamma, la zone d’écotourisme intégré à Gabès- sud, outre la promotion des services dans les unités touristiques, et la mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel de la région.