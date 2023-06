Un projet d’économie d’énergie et de décarbonation à travers le recours à l’énergie solaire sera réalisé dans le cadre d’un partenariat tuniso-japonais entre un industriel tunisien membre de la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Japonaise (CCITJ) et la multinationale japonaise Yanmar Corp.

Le projet, qui prévoit la substitution de 50% de l’énergie utilisée dans le procédé de fabrication en énergie solaire, d’une capacité de 2 MW/h et d’un gain de 1700 tonnes de Carbonne, s’inscrit dans le cadre du programme du gouvernement japonais appelé “Joint Crediting Mechanism (JCM)” ou (Mécanisme de crédit conjoint), un programme auquel est consacré un financement annuel de 100 Millions de dollars et présent dans 26 pays à travers le monde, indique la CCITJ, mardi.

La CCITJ a ajouté “qu’elle a eu l’honneur d’être la première institution Tunisienne à présenter un projet de son White Book dans le domaine de l’économie bleue, et ce en collaboration avec l’Ambassade du Japon à Tunis.

Une réunion de travail entre la Délégation du Ministère de l’Environnement Japonais, les responsables du programmes JCM Japon, les représentants de Yanmar Corporation, des représentants de l’ambassade du Japon en Tunisie ainsi que des membres directeurs de la CCITJ a été tenue, mardi, au siège de la Chambre pour discuter des modalités à mettre en œuvre pour la réalisation de ce projet et sa mise en marche dans un délai de trois ans.

“Ce projet s’inscrit dans le cadre du plan de suivi de la TICAD8 élaboré par la CCITJ en partenariat avec plusieurs institutions japonaises”, précise la chambre.

Le mécanisme de crédit conjoint (MCC) est un mécanisme établi par le gouvernement japonais dans l’objectif d’évaluer de manière appropriée les contributions du Japon aux réductions et aux absorptions d’émissions de gaz à effet de serre (GES) de manière quantitative grâce à la diffusion de technologies, produits, systèmes, services et infrastructures de décarbonation.

Il consiste en la mise en œuvre d’actions d’atténuation dans d’autres pays et de les utiliser pour atteindre l’objectif de réduction des émissions du Japon.

La multinationale japonaise Yanmar est un fournisseur de petits et gros moteurs, de machines et d’équipements agricoles, d’équipements de construction, de systèmes énergétiques, de machines-outils et de composants.

Elle promeut des solutions durables basées sur la maîtrise de l’énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Pour contribuer à l’objectif ultime de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique (CNUCC) et faciliter les actions mondiales de réduction ou d’absorption des émissions de GES, le Japon a signé des accords bilatéraux avec 26 pays, dont la Tunisie (en aout 2022).