Six projets de lutte contre les inondations seront financés à hauteur de 112 millions de dinars, à Bizerte, Nabeul et Monastir, en vertu d’un mémorandum d’entente signé, mardi, au siège de la Kasbah, entre le ministère de l’Equipement et de l’Habitat et celui des Finances.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre du programme intégré de résilience face aux catastrophes, indique le ministère de l’Equipement dans un communiqué.

“Les travaux de trois de ces projets ont été entamés en janvier 2023 alors que les appels d’offre relatifs aux trois autres seront lancés fin juin courant”. “Les régions de Bizerte, Nabeul et Monastir ont été choisies car elles ont été les plus exposées aux inondations durant les dernières années”, a précisé le département de l’Equipement.