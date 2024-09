La Tunisie s’apprête à vivre une journée contrastée ce mercredi. Les prévisions de l’Institut National de la Météorologie annoncent un ciel partiellement nuageux qui s’assombrira progressivement l’après-midi, laissant place à des orages localisés, notamment dans les régions du Sud-Ouest et du Centre. Ces intempéries pourraient être accompagnées de fortes pluies et même de grêle, particulièrement dans l’Est du pays.

Le vent, quant à lui, soufflera de manière irrégulière, passant d’un secteur à l’autre et pouvant atteindre des rafales de 80 km/h lors des orages. La mer restera relativement calme.

En ce qui concerne les températures, elles afficheront une légère baisse par rapport aux jours précédents, oscillant entre 26 et 30 degrés dans la plupart des régions. Les habitants des hauteurs Ouest pourront profiter de températures plus fraîches, autour de 22 degrés, tandis que l’extrême Sud connaîtra des valeurs plus élevées, atteignant 34 degrés.