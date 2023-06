La start-up tunisienne Save Your Wardrobe rejoint l’accélérateur de LVMH

La start-up “Save Your Wardrobe”, fondée par la jeune tunisienne Hasna Kourda et basée sur une logique de circularité et de durabilité vient de remporter le Grand Prix de la 7ème édition du “LVMH Innovation Award”, lors d’une cérémonie qui s’est tenue à Paris Expo Porte de Versailles.

La jeune pousse qui dispose de succursales, jusqu’à présent, à Londres, Tunis et Lisbonne, bénéficiera ainsi, d’un accompagnement personnalisé au sein de l’accélérateur du groupe “La Maison des Startups LVMH”, basé au campus des start-up à Station F (Paris), selon le site web du groupe.

Plus de 1300 startups provenant de 75 pays ont candidaté à ce prix, dont plus de 250 dans la catégorie développement durable et greentech, indique le groupe français qui est, aujourd’hui, parmi les leaders de l’industrie du luxe dans le monde.

Après une première sélection, 18 startups, dont les solutions ont le potentiel de façonner le futur de l’industrie du luxe, ont été choisies pour être présentes dans le pavillon LVMH “Dream Box” de VivaTech.

A l’issue des délibérations, “Save Your Wardrobe” s’est vue décerner le Grand Prix du LVMH Innovation Award, aux côtés de cinq autres gagnants, ainsi que d’un prix spécial dédié à la Data et l’Intelligence Artificielle.

“Save Your Wardrobe rejoint la prestigieuse liste des grands gagnants du LVMH Innovation Award qui ont tous connu un parcours exemplaire au sein du Groupe, contribuant à rendre nos maisons toujours plus désirables et à proposer les expériences les plus marquantes.

Save Your Wardrobe “illustre par ailleurs, parfaitement notre ambition dans la circularité créative, pilier de notre feuille de route environnementale, LIFE 360. Je suis convaincu que leur solution entrera très rapidement en résonnance avec les aspirations de nos Maisons et les attentes de nos clients “, déclare Bernard Arnault, Président-directeur général du groupe LVMH.

“Le LVMH Innovation Award représente l’excellence, l’ingéniosité et l’avant-gardisme. Le gagner, parmi tant d’entrepreneurs exceptionnels témoigne de la valeur unique que Save Your Wardrobe apporte au monde de la mode et du luxe. C’est une étape essentielle dans notre aventure, qui alimentera notre détermination à repousser encore les limites de l’expérience du luxe tout en préservant et en prolongeant l’héritage des Maisons du groupe LVMH.”, indique Hasna Kourda, fondatrice et directrice générale de la start-up primée.

La jeune entreprise propose en effet, un service numérique de bout en bout permettant d’entretenir, de réparer et de gérer sa garde-robe. Elle permet ainsi d’accroître la durabilité du vestiaire de ses utilisateurs.

Grandie dans une famille à Djerba, qui croit en l’adage “rien ne se perd, tout se transforme” et ayant suivi des études en économie et finances en France, Hasna Kourda, qui vit actuellement à Londres, rêvait de joindre l’utile à l’agréable et de rendre le secteur de la mode plus responsable et durable à travers l’adoption du concept de recyclage et de récupération.

Le secteur du textile est perçu comme un secteur qui pollue, puisque des milliers de tonnes de textiles et de vêtements invendus sont soient éliminés, d’une manière nocive à l’environnement (incinération…), soit jetés, vainement, chaque année, dans les décharges.

A cet effet, “l’idée est d’encourager les férus de la mode et du shopping à réutiliser leurs vêtements au lieu d’acheter d’autres neufs, qui partent après un temps court, dans les décharges et polluent encore la planète”, avait déclaré Hasna Kourda à TAP.

Ce service en ligne est “un moyen de réduire la pollution causée par le secteur de la mode rapide (fast fashion) et pour rendre les comportements des consommateurs plus responsables et plus citoyens”, estime-t-elle.