A l’occasion de la fête de la musique qui est célébrée dans une centaine de pays le 21 juin, un concert “Impressions” de l’Orchestre Symphonique Tunisien sera donné au Théâtre de l’Opéra de Tunis à la Cité de la Culture à Tunis.

Ce concert qu’acceuillera la grande salle de l’Opéra à partir de 20h30, sera placé sous la direction de du maestro Fadi Ben Othman et avec la participation des solistes Hassen Doss, Zeineb Cherif et Baha Eddine Ben Fadhel.

Le programme comprendra des œuvres phares du répertoire français, telles que la Suite Masques et Bergamasques de Fauré, la Danse Espagnole de Gounod, la Petite Suite de Debussy, et l’incontournable Pavane pour une infante défunte de Ravel. Ce voyage musical aux couleurs des “Impressions”, transportera ses auditeurs dans une atmosphère des plus éthérées à travers un répertoire soigneusement sélectionné.

Dans le cadre de la Fête de la musique, la Capitale accueillera plusieurs autres spectacles dans divers genres musicaux avec la participation d’artistes tunisiens et étrangers. Cet évènement est célébré depuis 1983 à travers le monde le 21 juin (date qui coïncide le plus souvent avec le premier jour de l’été dans l’hémisphère nord), principalement le soir et la nuit jusqu’au lendemain matin.