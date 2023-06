La cheffe du gouvernement Najla Bouden a affirmé mercredi, au cours de son entretien avec le président de la République de Malte George Vella, la volonté de la Tunisie de renforcer sa coopération avec la république de Malte dans plusieurs secteurs dont notamment, l’emploi, la formation professionnelle, le commerce et le transport.

A cette occasion, la cheffe du gouvernement a souligné l’importance de l’action commune en vue de prendre des mesures collectives et solidaires pour l’édification d’un espace méditerranéen stable et sécurisé.

Par ailleurs, les deux parties ont évoqué les pressions causées par le flux migratoire sans précédent vers la Tunisie et vers les pays européens, partenaires de la Tunisie.

Bouden a relevé l’importance du soutien des partenaires européens aux efforts du gouvernement tunisien, afin de faire face à la migration irrégulière eu égard à son impact budgétaire dans un contexte régional et international difficile.

Elle a signalé l’importance qu’il y a d’assurer une meilleure coordination pour la gestion de la migration, basée sur des mesures qui encouragent la mobilité organisée, dans le cadre de la coopération et la solidarité et loin de l’approche sécuritaire, à même de répondre à l’intérêt de toutes les parties.

Par ailleurs, Bouden a réitéré ses félicitations à la république de Malte pour son entrée au conseil de sécurité en tant que membre non permanent.

Elle a estimé que ce nouveau mandat, qui coïncide avec l’élection de la Tunisie au conseil de la paix et de la sécurité de l’Union Africaine, constitue une opportunité à même de consolider davantage la tradition de concertations et de coordination entre les deux pays et de renforcer leurs contributions en faveur des dossiers de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la solidarité notamment, sur le continent africain.

L’entretien a porté également sur la visite d’état qu’effectuera le président de la République de Malte en Tunisie, au cours de la prochaine période.