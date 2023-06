Le championnat national de Wushu Kung Fu a démarré ce dimanche à la salle omnisports de l’Ariana dans la spécialité de la “sanda” pour les catégories des jeunes âgés de 13 à 17 ans.

L’organisation de ce championnat intervient 12 jours avant l’ouverture des 2es jeux africains de plage JAP-Hammamet 2023.

En prévision de ce rendez-vous (23-30 juin), les sélections nationales des différentes spécialités de la discipline ont déjà entamé leur préparation.

Dans une déclaration à la TAP, le président de la Fédération tunisienne de Wushu Kung Fu (FTWKF), Riadh Belhaj a indiqué que la Tunisie sera représentée lors des prochains JAP par 120 combattants Sanda, 80 spécialistes du Wushu moderne et 72 du traditionnel appartenant à 180 associations sportives réparties sur l’ensemble du territoire tunisien.

Selon Belhaj, les lauréats seront convoqués en sélection en prévision du championnat du monde qu’abritera la Chine en 2024.

Et le président de la FTWKF d’ajouter que l’instance tunisienne de la discipline a été créée en 2005 et compte actuellement 8 mille licenciés évoluant au sein de 180 clubs, indiquant qu’elle s’était lancée depuis sa création dans l’organisation du championnat national et la participation aux tournois mondiaux et régionaux.

“Nous allons œuvrer à doubler le nombre des licenciés et à promouvoir le niveau technique”, a-t-il assuré, faisant remarquer que la Tunisie occupe le 2e rang au niveau du continent après l’Egypte et apparaît à la 10e place au tableau des médailles des compétitions internationales.

Il a, en outre, formé le souhait de voir le soutien financier alloué à la FTWKF passer de 110 mille à 170 mille dinars, bien que ce dernier chiffre demeure insuffisant, sachant également, que 80 mille dinars seulement sont allouées pour les cinq sélections.

Cette enveloppe ne leur permet pas d’aller en stage ou d’organiser les championnats, toutes catégories confondues, dont le coût moyen de chaque compétition est de 17 mille dinars, a-t-il encore ajouté.

Parmi les principaux champions de la discipline, il y a lieu de citer Issam Barhoumi, médaillé d’or au mondial de Chine et médaillé d’argent au Canada, ainsi que Ahlem Grissat, Achref Hadded, Dhia Aouini, Firas Sayahi et Mohamed Daadaa.