Une déclaration commune entre la Tunisie et l’Union européenne a été signée, ce dimanche, au Palais de Carthage, à l’occasion de l’entretien qui a réuni le président de la République, Kais Saied, avec la présidente du conseil des ministres italien Giorgia Meloni, la présidente de la commission européenne Ursula Van Der Leyen et le premier ministre néerlandais Marc Rutte.

Le texte de la déclaration se présente comme suit, selon la page facebook de la présidence de la République :

En se basant sur notre histoire commune, notre proximité géographique et nos relations solides, nous avons convenu de travailler de concert sur une série de partenariats inclusifs, afin de consolider les relations qui nous unissent, au service des intérêts des deux parties.

Nous croyons en l’existence d’importants potentiels qui sont de nature à générer des résultats concrets qui apporteront leur fruit à la Tunisie et à l’Union européenne.

Le partenariat global couvrira les domaines suivants :

Les relations économiques et commerciales

L’énergie renouvelable et compétitive

La migration

Le rapprochement des peuples

L’UE et la Tunisie partagent des priorités stratégiques communes dans tous ces domaines dont le développement aura un impact positif sur la coopération entre les deux parties.

Notre coopération économique contribuera au développement et à la prospérité, moyennant une meilleure impulsion des relations commerciales et de développement. Elle va fournir des opportunités dans le secteur des affaires, notamment en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises.

Le partenaire européen est déterminé à consolider les relations économiques, notamment en octroyant une “aide financière globale”.

Le partenariat dans le secteur de l’énergie contribuera, quant à lui, à réaliser la transition énergétique verte en Tunisie, baisser les dépenses, réunir des conditions propices à l’échange en matière d’énergies renouvelables et permettre l’intégration dans le marché européen commun.

S’agissant de la migration, lutter contre le flux migratoire de et envers la Tunisie et mettre fin à la perte de vies humaines en mer sont notre priorité commune.

Le rapprochement des peuples revêt, également, un aspect capital dans notre partenariat. Tout sera mis en œuvre pour renforcer davantage la coopération dans les domaines de la recherche scientifique, l’éducation et la culture, outre la promotion des partenariats entre les compétences et les expertises, notamment au service des jeunes.

Le dialogue politique commun entre la Tunisie et l’UE qui se tiendra dans le cadre de la tenue du conseil de partenariat Tunisie-UE, prévu avant la fin de l’année 2023, va permettre de relancer les relations politiques et institutionnelles afin de faire face aux défis internationaux communs et conserver un système international basé sur les principes de l’Etat de droit.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger et le Commissaire européen à la politique de voisinage et à l’élargissement sont chargés d’élaborer le mémorandum d’entente sur une série de partenariats inclusifs avant la fin du mois courant. Il sera adopté par la Tunisie et l’Union européenne.