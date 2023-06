Visite de Von Der Leyen et Meloni en Tunisie : Priorité à la lutte contre l’immigration irrégulière

Mme Giorgia Meloni, Présidente du Conseil des Ministres italiens effectue, le 11 juin 2023, une visite de travail à Tunis, en compagnie de Mme Ursula Von Der Leyen, Présidente de la Commission Européenne et M. Mark Rutte, Premier Ministre des Pays-Bas.

Annoncée lors de la récente visite en Tunisie de la Présidente du Conseil italien (06 juin 2023), le format inédit de cette nouvelle visite traduit le regain d’intérêt au plus haut niveau de l’UE, Commission et Etats membres, pour la Tunisie et la volonté européenne manifeste de soutenir notre pays en matière de lutte contre la migration irrégulière, suite à la recrudescence de ce phénomène en Méditerranée avec l’arrivée sur le sol italien, durant les cinq premiers mois de 2023, de plus de 50 milles migrants dont 27 milles en partance de la Tunisie ( dont 3500 Tunisiens).

De même, il traduit une prise de conscience au sein des pays membres de l’UE de l’importance du redressement économique de notre pays qui constitue le meilleur gage pour assurer la stabilité et la sécurité en Méditerranée centrale, c’est-à-dire sur les marches méridionales de l’Europe.

Cette visite européenne de très haut niveau reflète également la nouvelle dynamique que connaissent les relations tuniso-européennes après la brève parenthèse des déclarations alarmistes du Haut Représentant pour les Affaires Etrangères, M. Josep Borrell.

En effet, les visites consécutives en Tunisie du Commissaire européen à l’Economie, M. Paolo Gentiloni (27 mars 2023), de la Commissaire européenne aux Affaires Intérieures, Mme Ylva Johansson (27 avril 2023) et des deux Ministres des affaires étrangères belge et portugais (10 mai 2023) ont servi à mieux expliquer la réalité de la situation dans notre pays et alerter les partenaires européens sur la nécessité de faire montre de davantage de compréhension du contexte national tout en mettant l’accent sur l’importance du soutien européen pour aider la Tunisie à surmonter les difficultés socio-économiques.

Le choix européen d’associer le Premier Ministre néerlandais à cette visite s’explique par les relations cordiales unissant notre pays aux Pays-Bas ainsi que l’attitude amicale souvent adoptée par ce responsable à l’égard de notre pays, manifestée notamment lors de sa rencontre avec Mme la Cheffe du Gouvernement au Sommet de Davos (18 janvier 2023).

Ce choix s’explique également par le souci de Rome d’équilibrer ses positions au sein de l’UE et d’impliquer un pays du Nord de l’Europe, pour afficher une image de cohérence, de complémentarité et de solidarité européenne en matière de soutien à la Tunisie pour ces questions.

Dans le même ordre d’idée, il sied de rappeler que cette visite s’effectue suite au Sommet du G7 tenu à Hiroshima le 20 mai 2023, dont le communiqué final a encouragé la Tunisie à « améliorer la situation économique du pays et à parvenir à un accord avec le FMI». Selon des sources médiatiques italiennes, la Présidente du Conseil italien et la Présidente de la Commission européenne ont rencontré, en marge de ce Sommet, la Directrice Générale du FMI Mme Kristalina Georgieva pour évoquer « la question de la situation économique en Tunisie et son impact sur la thématique migratoire ».

A cet égard, les échanges que les hauts responsables européens auront avec Monsieur le Président de la République et Mme la Cheffe du Gouvernement constituent une occasion propice pour :