Fitch Ratings a rétrogradé la notation par défaut (IDR) à long terme des émetteurs de devises étrangères (IDR) de Tunisie à « CCC- ». La dégradation des IDR de la Tunisie reflète les principaux facteurs de notation suivants :

– Risque de financement intensifié : La dégradation vers « CCC- » reflète l’incertitude quant à la capacité de la Tunisie à mobiliser des fonds suffisants pour répondre à ses besoins de financement importants. Cela reflète l’incapacité à mettre en œuvre des actions antérieures pour un programme convenu du FMI, qui seraient nécessaires pour débloquer le financement bilatéral associé qui sous-tendait le plan de financement de la Tunisie.

– Besoins élevés de financement public : Nous prévoyons que les besoins de financement public seront élevés à environ 16 % du PIB en 2023 (environ 7,7 milliards de dollars) et 14 % du PIB en 2024 (7,4 milliards de dollars), bien au-dessus de la moyenne 2015-2019 de 9%. Cela est le résultat de déficits budgétaires élevés et d’importantes échéances de la dette, à la fois au niveau national – car le gouvernement s’est de plus en plus appuyé sur un financement intérieur à court terme pour compenser la rareté des financements extérieurs – et à l’extérieur.

– Risques élevés pour le plan de financement : le plan de financement du gouvernement repose sur plus de 5 milliards de dollars de financement externe (10 % du PIB). Nous pensons que la majorité du plan dépend d’un programme du FMI et ne sera probablement pas pleinement mobilisé cette année, même si un accord du FMI est conclu en 2023.

Dans notre scénario central, la Tunisie débloquerait environ 3,5 milliards de dollars de financement externe prévu en 2023. Cela créerait des besoins de financement intérieur d’environ 13,5 milliards de TND (8,5 % du PIB), soit environ 25 % de plus que la dernière moyenne triennale et plus de 3 fois la moyenne 2015-2019. Nous pensons que cela étendra la capacité d’absorption de la dette publique sur le marché intérieur, principalement couverte par le système bancaire, et nécessitera des injections continues de liquidités de la part de la banque centrale.

En l’absence d’un accord du FMI, nous pensons qu’environ 2,5 milliards de dollars de financement extérieur pourraient être réalisables en 2023 – principalement de l’Algérie, de l’AfreximBank, des prêts de projets de partenaires multilatéraux et des subventions accrues de partenaires bilatéraux – intensifiant les défis de financement.

L’amélioration sera tirée par une reprise significative des recettes touristiques, largement compensée par l’aggravation des déficits énergétiques et alimentaires, malgré la baisse des prix internationaux.

Le CAD encore important créera près de 3,5 milliards de dollars de besoins de financement extérieur en 2023 et 2024, aggravés par des échéances de la dette extérieure du gouvernement de plus de 2 milliards de dollars en 2023 et de près de 3 milliards de dollars en 2024.

Les sources de financement externe dépendent fortement des emprunts extérieurs du gouvernement, et nous pensons qu’un déficit important du financement extérieur du gouvernement au-delà de notre scénario central exercerait une pression supplémentaire sur les réserves, qui s’élèvent à 7,8 milliards de dollars ou 93 jours de couverture des importations en avril 2023 (en baisse par rapport à 129 jours pour la même période l’année 2022).

Les rigidités budgétaires resteront élevées, la part des salaires, des intérêts et des dépenses de subventions représentant plus de 90 % des recettes publiques (à l’exclusion des subventions) en 2023 et 2024, et à moins qu’elle ne soit réformée, continuera de poser des risques pour la viabilité financière.

– Perspectives de croissance défavorables : Nous nous attendons à ce que la croissance du PIB ralentisse à 1,4 % en 2023, contre 2,4 % en 2022 en raison d’une inflation contenue mais toujours élevée (moyenne de 11 % dans les prévisions de Fitch), d’un dosage des politiques plus serré en réponse aux déséquilibres macroéconomiques et fiscaux, d’une faible croissance en Europe Nous nous attendons à ce que la croissance s’améliore ensuite modérément pour atteindre 2,3 % en 2024, principalement en raison d’un effet de rattrapage à partir de 2023, et qu’elle reste autour de ce niveau à moyen terme. (Extraits)