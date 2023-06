En Tunisie, les “incertitudes politiques”, dans un contexte de réformes structurelles “limitées”, devraient réduire la croissance à 2,3 % en 2023, contre 2,5% en 2022. En 2024, le taux de croissance devrait atteindre 3%, a indiqué la Banque mondiale dans son rapport sur “Les perspectives économiques mondiales” publié, mardi.

La BM a maintenu, pour la Tunisie, les mêmes taux de croissance publiés dans son rapport intitulé ” ? Destins bouleversés : Effets à long terme de la hausse des prix et de l’insécurité alimentaire dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) ” paru, en avril dernier.

Dans la région MENA, la croissance devrait ralentir à 2,2 % en 2023, avec des révisions à la baisse par rapport aux projections de janvier, tant pour les pays exportateurs qu’importateurs de pétrole.

Selon la banque, le niveau de production devrait toutefois, rebondir en 2024 pour atteindre 3,3 %, dans la mesure où l’inflation et les turbulences mondiales s’atténueront et que la production de pétrole augmentera.

“Les économies importatrices de pétrole continuent d’être en proie à des difficultés internes et leur croissance devrait donc ralentir pour atteindre 3,4 % en 2023, soit une baisse de 0,7 point de pourcentage par rapport à janvier. Ces économies restent vulnérables aux changements significatifs des humeurs du marché, compte tenu de leur niveau d’endettement public plus élevé et de leurs réserves de change plus limitée”.