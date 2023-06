Des artistes tunisiens et arabes sont à l’affiche de la 47ème édition du festival international de Dougga qui aura lieu du 27 juillet au 7 août 2023, au Nord-Ouest de la Tunisie. Le festival qu’abrite chaque année la ville de Téboursouk au gouvernorat de Béja, se tient sur le site archéologique de Dougga, classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Dans un point de presse tenu, lundi soir, à Gammarth, en banlieue de Tunis, le comité d’organisation a annoncé les grandes lignes de cette édition dont le programme final sera dévoilé prochainement. Le festival sera ouvert à tous les genres musicaux tels que le Malouf, la pop, le jazz, le rock, le rap, la musique Gnawa ou encore la musique à Cordes et la chanson folklorique. Les artistes se produiront en solo et/ou en duo.

La soirée d’ouverture sera avec du Malouf en compagnie du grand artiste tunisien Ziad Gharsa et la troupe qui l’accompagne. Le célèbre compositeur, chanteur et oudiste (luthiste) tunisien Dhafer Youssef assurera la soirée de clôture.

A l’affiche, d’autres artistes tunisiens comme les chanteurs Nidhal Yahyaoui, Mehdi Ayachi, Mohamed-Ali Chbil, Nour et Salim Arjoun et Nabiha Karaouli ainsi que les rappeurs Balti et Karim Kaso.

Du Monde arabe, le festival accueillera les chanteuses franco-algérienne Souad Massi et la Syrienne Faia Younan deux grandes habituées des festivals d’été en Tunisie.

Noura Mint Seymali, figure incontournable de la scène musicale mauritanienne qui n’est pas à sa première représentation en Tunisie sera également présente. Cette artiste complète est auteure, compositrice et instrumentaliste griotte qui joue de la ” Ardin “, un instrument à cordes traditionnel. Sa musique puise dans le répertoire du griot mauresque à travers des fusions sonores arabes et subsahariennes.

Le célèbre groupe de rock jordanien ” The Square ” et le groupe franco-marocain ” Bab L’ Bluz” (littéralement la porte du blues) sont également au line-up.

Mokhtar Belatek, directeur de RTCI (Radio Tunis Chaîne Internationale) est à la direction du festival international de Dougga 2023. Il a annoncé un budget de 600 mille dinars alloué pour cette édition, ce qui constitue une évolution dans les ressources financières du festival qui étaient de 400 mille dinars en 2022 et de seulement 150 mille dinars en 2020.

Le festival a conclu des partenariats avec trois Tours opérateurs qui assureront le transport des festivaliers dans des bus climatisés. Selon l’agenda prévu pour les spectacles, le départ sera à partir de la Capitale et les villes voisines de Téboursouk vers le lieu du festival, le site archéologique de Dougga.

Les organisateurs s’attendent à une affluence record du public tunisien et étranger. Le site de Dougga d’une capacité d’accueil qui avoisine les 30 mille places verra la présence de près de 15 pc de spectateurs parmi les touristes.

Le site archéologique de Dougga (l’ancienne Thugga) est situé au Nord-Ouest de la Tunisie, perché sur le sommet d’une colline à 571 m d’altitude dominant la vallée fertile de l’oued Khalled. Couvrant une superficie d’environ 75 ha, le site comprend les vestiges d’une cité entière avec toutes ses composantes qui témoignent de plus de 17 siècles d’histoire. Ces vestiges constituent un ensemble exceptionnel qui illustre la synthèse entre différentes cultures : numide, punique, hellénistique et romaine.

La ville de Thugga est considérée comme la ville africo-romaine la mieux conservée de toute l’Afrique du Nord. L’excellent état de conservation de la plupart de ses monuments et sa riche collection épigraphique, l’une des plus importantes du monde romain, lui ont valu son inscription en 1997 sur la liste du Patrimoine Mondial culturel et naturel de l’UNESCO.