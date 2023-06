L’Afrique est à un tournant crucial en 2023, alors que les nations du continent cherchent à réduire la pauvreté énergétique. Bien que de nombreuses régions africaines souffrent d’un manque criant d’infrastructures de production d’énergie, elles disposent d’un potentiel sans précédent pour résoudre ce problème à l’avenir grâce aux énergies renouvelables. Alors que les combustibles fossiles restent une partie importante de la solution, les sources d’énergie renouvelables sont prêtes à combler les lacunes, à la fois sur le plan technologique et politique.

Selon le rapport récent de la Chambre africaine de l’énergie (AEC) intitulé “State of African Energy 2023 Q1 Report”, l’Afrique ne contribue actuellement qu’à environ 2 % de l’énergie solaire photovoltaïque (PV) mondiale et à 1 % de l’énergie éolienne mondiale. Cependant, la capacité de production d’énergie renouvelable du continent devrait augmenter considérablement, atteignant 21,5 gigawatts (GW) cette année et près de 30 GW d’ici 2025. Les pays tels que l’Égypte, le Maroc, la Mauritanie et l’Afrique du Sud jouent un rôle clé dans cette expansion.

L’hydrogène vert émerge également comme une opportunité majeure en Afrique. L’Afrique dispose d’un énorme potentiel pour produire de l’hydrogène vert à partir de l’énergie solaire et éolienne. Alors que l’Asie, l’Europe et l’Amérique du Nord sont en tête en termes de capacité éolienne et solaire, l’Afrique a la possibilité de prendre l’avantage dans la production d’hydrogène vert. Les opportunités économiques sont considérables, avec des investissements massifs disponibles pour les projets d’énergies renouvelables et d’hydrogène vert.

L’hydrogène vert offre plusieurs avantages pour l’Afrique. En plus de fournir une source d’énergie propre, l’hydrogène peut être utilisé pour la production d’eau propre et d’engrais, renforçant ainsi la sécurité alimentaire et l’approvisionnement en eau. L’Afrique possède des ressources solaires abondantes et un énorme potentiel éolien, ce qui la place dans une position favorable pour tirer parti de l’hydrogène vert.