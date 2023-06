La seconde édition du Forum du Codéveloppement Industriel se tiendra en Tunisie les 13 et 14 juin, à l’hôtel Regency, en partenariat entre Business France, la TAA, l’ATIP, ELENTICA, le GITAS et l’APII.

Ce forum d’affaires permettra de partager les expériences et de faire le point sur le secteur industriel tunisien – où de nombreuses sociétés françaises disposent d’équipes et de filiales dans le cadre de l’offshoring entre l’Afrique et l’Europe – en mettant en avant les enjeux de la décarbonation, de la transition digitale, du financement et du capital humain. 12 entreprises françaises présenteront des solutions innovantes et reconnues pour répondre aux besoins des industriels en Tunisie.

Cet événement est organisé par le bureau Business France de l’Ambassade de France en Tunisie et la French Fab, avec le soutien du Service Economique Régional. Il est ouvert à toutes les entreprises industrielles en Tunisie, qui doivent s’y inscrire gratuitement sur le lien suivant : https://forms.office.com/e/7ATA43fyWJ

Le Forum comprend une matinée de témoignages et de présentations franco-tunisiennes, suivie de deux demi-journées de rendez-vous professionnels organisés par Business France.

– Durant la matinée du 13 juin, ouverte par Mme. Fatène BENHABYLE FOETH, Ministre Conseillère de l’Ambassade de France en Tunisie, plusieurs experts aborderons les questions de l’investissement industriel, du développement de l’industrie 4.0, des solutions de décarbonation et également des enjeux du capital humain dans la perspective du codéveloppement industriel entre les deux rives de la Méditerranée.

– L’après-midi du 13 juin et la matinée du 14 juin seront consacrées aux rendez-vous BtoB entre les industriels et les experts français mobilisés.

Cette action est organisée en partenariat avec CEVA Logistics, LLOYD Assurances, STB Bank et de nombreuses entreprises acceptant de témoigner, pour renforcer les liens entrepreneuriaux et industriels entre les deux rives de la méditerranée. #FCI2023

Le Forum 2022 #FCI2022 avait rassemblé 200 industriels et 10 entreprises françaises pour des solutions 4.0, les 29 et 30 juin à Tunis

BUSINESS FRANCE est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française. Elle est chargée du développement international des entreprises, ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires et gère le V.I.E (Volontariat International en Entreprise). Business France dispose d’un Bureau au sein de l’Ambassade de France en Tunisie et s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés. www.businessfrance.fr